Más Información

Ataque armado en bar "La Resaka" deja 6 muertos en Tula; reportan 8 lesionados de gravedad

Ataque armado en bar "La Resaka" deja 6 muertos en Tula; reportan 8 lesionados de gravedad

Extienden a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Extienden a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Ministros de la Corte participan en inauguración de la FIL de Guadalajara; reconocen espacios culturales para construir justicia

Ministros de la Corte participan en inauguración de la FIL de Guadalajara; reconocen espacios culturales para construir justicia

Inicia la FIL de Guadalajara con el llamado de Amin Maalouf: "O sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos"

Inicia la FIL de Guadalajara con el llamado de Amin Maalouf: "O sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos"

Rayados elimina al América del Apertura 2025 con agónico gol de Germán Berterame

Rayados elimina al América del Apertura 2025 con agónico gol de Germán Berterame

Carlos Ímaz me demandó por daño moral, asegura Xóchitl Gálvez; "primero hay que tener moral", dice

Carlos Ímaz me demandó por daño moral, asegura Xóchitl Gálvez; "primero hay que tener moral", dice

Frente frío 17 se acerca a México; se esperan heladas para los últimos días de noviembre

Frente frío 17 se acerca a México; se esperan heladas para los últimos días de noviembre

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Calderón afirma que los gobiernos del PAN han sido los mejores en lo que va del siglo en México; "con todo y limitaciones y errores"

Calderón afirma que los gobiernos del PAN han sido los mejores en lo que va del siglo en México; "con todo y limitaciones y errores"

Volaris y Viva cumplen actualización de software de Airbus reporta AFAC

Volaris y Viva cumplen actualización de software de Airbus reporta AFAC

Metro modifica horario de servicio por "Carrera del Ring 2025"; estas Líneas abrirán desde las 05:00 horas el domingo 30 de noviembre

Metro modifica horario de servicio por "Carrera del Ring 2025"; estas Líneas abrirán desde las 05:00 horas el domingo 30 de noviembre

Identifican cuerpo de Kimberly Sánchez, de 14 años, quien tenía 28 días desaparecida en Chilpancingo; familia acusa omisiones

Identifican cuerpo de Kimberly Sánchez, de 14 años, quien tenía 28 días desaparecida en Chilpancingo; familia acusa omisiones

El presidente de Venezuela,, ordenó un "plan especial" para el retorno de sus compatriotas varados en otros países por la suspensión de varios vuelos, tras la advertencia de la autoridad aérea de de "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"El presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio", señaló Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram, sin que ofreciera mayores detalles.

Además, dijo que Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para "el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita".

"El gobierno de EU complace solicitud de María Corina Machado para intentar bloquear el espacio aéreo de Venezuela", agregó la funcionaria, al referirse a la dirigente opositora y premio Nobel de paz 2025, actualmente en la clandestinidad.

La entrega del galardón está prevista para el próximo 10 de diciembre en Oslo, la capital de Noruega.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano cerrado, mensaje que se sumó a un aviso difundido hace una semana por autoridades de ese país.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El Ejecutivo de Maduro denunció "ante el mundo", en un comunicado publicado por la Cancillería, que tales afirmaciones de Trump "representan una amenaza explícita de uso de fuerza", que, asegura, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de la Naciones Unidas, y consideró que se trata de un "intento de intimidación".

Trump publicó este mensaje un día después de que el New York Times informara de una presunta conversación telefónica que sostuvo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, aunque ese contacto no ha sido confirmado ni desmentido oficialmente por ninguna de las partes.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EU instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona, lo que desató una seguidilla de cancelaciones de vuelos desde y hacia Venezuela.

Esto llevó a que varias aerolíneas, como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines, suspendieran sus vuelos en el país.

El Ejecutivo chavista les dio un plazo de 48 horas para retomar las operaciones y al no hacerlo, revocó los permisos de tráfico de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, Tap y Latam Colombia.

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en el país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026