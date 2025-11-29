Más Información

Extienden a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Harfuch se reúne con representantes del autotransporte; reforzarán operativos en carreteras

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

Trump advirtió a Maduro que EU consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente: Wall Street Journal

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Sheinbaum: Nunca más que nos digan que somos menos por ser mujeres; celebra 3 millones de beneficiarias de Mujeres Bienestar

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

La UNAM resulta incómoda para el poder

“Salida de Gertz es el primer golpe de autoridad de la presidenta”: Mario Maldonado frente a suscriptores de EL UNIVERSAL

Enfrentamiento entre grupos armados en Tepeaca, Puebla, deja un muerto y al menos dos heridos

Congreso de Tamaulipas elige a Jesús Govea como Fiscal General de Justicia del Estado; rendirá protesta el próximo 2 de diciembre

Un avión que anteriormente ha sido utilizado por el líder del régimen venezolano, , viajó a la frontera con , informó CNN Brasil.

Según el sitio web ADSB Exchange, que monitorea los datos de seguimiento de vuelos, la aeronave partió de Caracas y voló a la frontera con el de Roraima antes de regresar a la capital venezolana.

CNN Brasil reportó que "la aeronave rastreada por ADSB Exchange es un Airbus A-319, matrícula YV2984, operado por Conviasa, aerolínea estatal venezolana. El sitio web describe el avión como un "avión VIP del gobierno" y ha sido utilizado por el dictador Nicolás Maduro en viajes oficiales".

Según el informe, "el avión aterrizó en el aeropuerto de Santa Elena de Uairén, a unos 250 kilómetros de la frontera con Brasil, lo que equivale a poco más de tres horas de viaje. La ruta rastreada por ADSB Exchange muestra que la aeronave regresó a las inmediaciones de Caracas".

Según el medio, "la aeronave YV2984 forma parte de la flota del régimen venezolano y ya ha sido objeto de sanciones estadounidenses. En marzo de 2020, la aeronave fue incluida en la lista de sanciones publicada por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos). Esto significa que podría ser incautada si ingresa a territorio estadounidense o de países aliados".

Foto Especial/Archivo

El medio destaca que "la aeronave no es la única utilizada para transportar a Nicolás Maduro. Hasta la fecha, tampoco hay evidencia de que el dictador estuviera a bordo del vuelo que se acercó a la frontera con Brasil".

CNN contactó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a la Policía Federal y al Ministerio de Defensa para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

