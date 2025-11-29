Un avión que anteriormente ha sido utilizado por el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, viajó a la frontera con Brasil, informó CNN Brasil.

Según el sitio web ADSB Exchange, que monitorea los datos de seguimiento de vuelos, la aeronave partió de Caracas y voló a la frontera con el estado brasileño de Roraima antes de regresar a la capital venezolana.

CNN Brasil reportó que "la aeronave rastreada por ADSB Exchange es un Airbus A-319, matrícula YV2984, operado por Conviasa, aerolínea estatal venezolana. El sitio web describe el avión como un "avión VIP del gobierno" y ha sido utilizado por el dictador Nicolás Maduro en viajes oficiales".

Según el informe, "el avión aterrizó en el aeropuerto de Santa Elena de Uairén, a unos 250 kilómetros de la frontera con Brasil, lo que equivale a poco más de tres horas de viaje. La ruta rastreada por ADSB Exchange muestra que la aeronave regresó a las inmediaciones de Caracas".

Según el medio, "la aeronave YV2984 forma parte de la flota del régimen venezolano y ya ha sido objeto de sanciones estadounidenses. En marzo de 2020, la aeronave fue incluida en la lista de sanciones publicada por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos). Esto significa que podría ser incautada si ingresa a territorio estadounidense o de países aliados".

Foto Especial/Archivo

El medio destaca que "la aeronave no es la única utilizada para transportar a Nicolás Maduro. Hasta la fecha, tampoco hay evidencia de que el dictador estuviera a bordo del vuelo que se acercó a la frontera con Brasil".

CNN contactó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a la Policía Federal y al Ministerio de Defensa para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

