Más Información

Joaquín Guzmán López, uno de "Los Chapitos", se declarará culpable en corte de Illinois, Chicago

Joaquín Guzmán López, uno de "Los Chapitos", se declarará culpable en corte de Illinois, Chicago

Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; Roberto Velasco queda como encargado de la SRE

Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; Roberto Velasco queda como encargado de la SRE

Trump habló con Maduro por teléfono, reporta The New York Times

Trump habló con Maduro por teléfono, reporta The New York Times

Ernestina Godoy asume de manera interina la FGR tras renuncia de Gertz Manero; agradece su paso por la Consejería Jurídica

Ernestina Godoy asume de manera interina la FGR tras renuncia de Gertz Manero; agradece su paso por la Consejería Jurídica

Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica

Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica

"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia

"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia

Con empresa, Rocha servía de intermediario con el gobierno

Con empresa, Rocha servía de intermediario con el gobierno

Expertos critican cuadros de Morena para la FGR

Expertos critican cuadros de Morena para la FGR

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

Transportistas se comprometen a levantar 100% de bloqueos carreteros; Segob revisará tema de seguridad, agua y sector agrícola

Transportistas se comprometen a levantar 100% de bloqueos carreteros; Segob revisará tema de seguridad, agua y sector agrícola

Diputados de Guerrero se embolsan 300 mil pesos por “gestión social”

Diputados de Guerrero se embolsan 300 mil pesos por “gestión social”

Vinculan a proceso a "El Goofy" por el homicidio del abogado David Cohen

Vinculan a proceso a "El Goofy" por el homicidio del abogado David Cohen

El presidente de estadounidense, , habló por teléfono la semana pasada con , el líder venezolano, y discutió una posible reunión entre ellos, reportó el medio The New York Times.

Según las fuentes, la conversación fue a finales de la semana e incluyó una discusión sobre una posible reunión entre ambos en Estados Unidos. No hay planes por el momento para tal reunión, dijo una de las personas.

En la llamada participó el secretario de Estado, , de acuerdo con las fuentes y se produjo días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro como líder de lo que la administración considera una organización terrorista extranjera, el Cártel de los Soles.

Lee también

Una portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar sobre la llamada entre Trump y Maduro. El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios.

Mientras, siempre según las fuentes del Times, dos personas cercanas al gobierno venezolano confirmaron que se había producido una llamada directa entre ambos líderes y prefirieron no ser identificadas por no estar autorizadas a hablar públicamente.

En la noche del Día de Acción de Gracias, el jueves, Trump anunció que los esfuerzos para frenar al narcotráfico se trasladarían a operaciones terrestres. "En tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto", declaró a los periodistas en Mar-a-Lago.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc/es

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión 1 de diciembre: ¿Qué jubilados recibirán pago el próximo lunes? Foto: Canva

Urgente: estos pensionados recibirán pago el 1 de diciembre; revisa si eres uno de los beneficiados

CFE: explica todo sobre los descuentos para adultos mayores, pensionados o personas con discapacidad .Foto: iStock / mraybin / INAPAM / CFE

CFE explica todo sobre los descuentos para adultos mayores, pensionados y personas con discapacidad

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026

Renovación de visa americana. iStock

¿Cómo saber por qué te negaron la visa americana de turista? Así puedes averiguarlo