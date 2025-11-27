Más Información

Vinculan a proceso a "El Licenciado" y a los 7 escoltas de Carlos Manzo

Raúl Rocha dirigía un grupo criminal y Miss Universo

Raúl Rocha, de empresario multipremiado, condecorado a imputado

“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Crisis en CIDE, reactivada; piden destituir a Tellaeche

Chocan ministros en la Corte ante petición de anulación de juicios concluidos; Yasmín Esquivel llama a respetar cosa juzgada

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; hacían labores de inteligencia

Loret de Mola revela modus operandi de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, para traficar huachicol y armas al narco

Luisa Alcalde reacciona a denuncia de panistas ante la CIDH; fueron a “arrodillarse ante el extranjero”, dice

Continúan los bloqueos de productores en 7 estados

Cablebús, tres empresas se disputan contrato de Línea 4 en Tlalpan

El presidente ucraniano, , felicitó este jueves al pueblo estadounidense y a su presidente y su primera dama, y Melania Trump, con motivo del Día de Acción de Gracias, en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo de Washington y expresó su esperanza en poder avanzar en las negociaciones de paz que impulsa la Casa Blanca.

“Estamos muy contentos de que nuestra relación sea constructiva y esperamos más progresos positivos en la diplomacia, para terminar finalmente para siempre la contra nuestro pueblo”, escribió Zelenski.

El presidente ucraniano dijo que su país aprecia un apoyo estadounidense “que ha salvado muchas vidas” y ayuda a los ucranianos a “defender su independencia cada día”.

“Esperamos sinceramente que una paz digna y garantías de seguridad sea nuestro logro conjunto”, cerró Zelensky su mensaje.

