El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, felicitó este jueves al pueblo estadounidense y a su presidente y su primera dama, Donald y Melania Trump, con motivo del Día de Acción de Gracias, en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo de Washington y expresó su esperanza en poder avanzar en las negociaciones de paz que impulsa la Casa Blanca.

“Estamos muy contentos de que nuestra relación sea constructiva y esperamos más progresos positivos en la diplomacia, para terminar finalmente para siempre la guerra de Rusia contra nuestro pueblo”, escribió Zelenski.

El presidente ucraniano dijo que su país aprecia un apoyo estadounidense “que ha salvado muchas vidas” y ayuda a los ucranianos a “defender su independencia cada día”.

“Esperamos sinceramente que una paz digna y garantías de seguridad sea nuestro logro conjunto”, cerró Zelensky su mensaje.

