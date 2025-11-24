Más Información

Bloqueos carreteros: “¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?”, cuestiona Segob; “No nacimos ayer”, dice a manifestantes

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

PAN denuncia ante FGR disturbios y detenciones en marcha de Generación Z; “no existe bloque negro, es bloque guinda”, señala

Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí; detienen a cuatro elementos de la Guardia Civil potosina

Sheinbaum recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional; es la quinta reunión que sostiene con el empresario

Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros

Fátima Bosch: Sheinbaum rechaza que su gobierno intervino en triunfo de Miss Universo 2025; "es hasta ridículo", señala

Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza

Diputados se dan aumento de 113 mil pesos al año

Doble feminicidio en Chimalhuacán; Teresa vio morir a sus dos hijas y crimen sigue impune

Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino

Kiev. El presidente ucraniano, , confirmó este lunes tras ser informado de primera mano por su equipo negociador de los resultados de las consultas del domingo en que el documento, que en un principio tenía 28 puntos, fue reducido y es ahora más corto.

Zelensky dijo asimismo que para hacer los cambios se tuvieron en cuenta muchas cuestiones planteadas por , y adelantó que tratará personalmente con el presidente de EU, , los asuntos más sensibles de la conversación.

“Por el momento, después de Ginebra, hay menos puntos, ya no hay 28, y muchas cosas justas se han tomado en consideración en este marco”, dijo Zelensky en su discurso diario a la nación en la noche de este lunes.

El diario británico "Financial Times" había adelantado horas antes que el documento había sido reducido sustancialmente en las negociaciones mantenidas en Ginebra por ucranianos, europeos y estadounidenses y tiene en su versión actual 19 puntos en vez de los 28 de los que constaba la versión inicial presentada por .

El presidente ucraniano afirmó también que será “muy difícil” consensuar un documento final que pueda negociarse con , e insistió en la necesidad de que Ucrania y sus aliados trabajen juntos para conseguirlo.

“Nuestro equipo informó hoy ya del nuevo borrador de pasos, y es realmente una perspectiva correcta. Las cosas sensibles, delicadas, las hablaré con el presidente Trump”, remachó Zelensky, que espera mantener una conversación con su homólogo estadounidense en los próximos días.

Con apoyo de sus socios europeos, Ucrania logró eliminar en las reuniones de Ginebra del domingo los puntos del original de Trump que consideraba inasumibles.

Rusia ha reaccionado en esta jornada a los cambios propuestos por y los europeos en el documento inicial, dejando claro que los considera inaceptables.

Moscú espera ahora reunirse con representantes de EU para volver a alinear el documento a sus demandas.

