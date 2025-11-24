Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, confirmó este lunes tras ser informado de primera mano por su equipo negociador de los resultados de las consultas del domingo en Ginebra que el documento, que en un principio tenía 28 puntos, fue reducido y es ahora más corto.

Zelensky dijo asimismo que para hacer los cambios se tuvieron en cuenta muchas cuestiones planteadas por Ucrania, y adelantó que tratará personalmente con el presidente de EU, Donald Trump, los asuntos más sensibles de la conversación.

“Por el momento, después de Ginebra, hay menos puntos, ya no hay 28, y muchas cosas justas se han tomado en consideración en este marco”, dijo Zelensky en su discurso diario a la nación en la noche de este lunes.

Lee también Ucrania celebra avances en acuerdo de paz; el Kremlin rechaza modificaciones al plan

El diario británico "Financial Times" había adelantado horas antes que el documento había sido reducido sustancialmente en las negociaciones mantenidas en Ginebra por ucranianos, europeos y estadounidenses y tiene en su versión actual 19 puntos en vez de los 28 de los que constaba la versión inicial presentada por Washington.

Today our delegation returned from Geneva after negotiations with the American side and European partners. Now the list of necessary steps to end the war can become doable. As of now, after Geneva, there are fewer points – no longer 28 – and many of the right elements have been… pic.twitter.com/bsaKyNXHQH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2025

El presidente ucraniano afirmó también que será “muy difícil” consensuar un documento final que pueda negociarse con Rusia, e insistió en la necesidad de que Ucrania y sus aliados trabajen juntos para conseguirlo.

“Nuestro equipo informó hoy ya del nuevo borrador de pasos, y es realmente una perspectiva correcta. Las cosas sensibles, delicadas, las hablaré con el presidente Trump”, remachó Zelensky, que espera mantener una conversación con su homólogo estadounidense en los próximos días.

Lee también EU y Ucrania aseguran estar actualizando plan de paz; "acuerdo debe respetar soberanía" ucraniana", dicen

Con apoyo de sus socios europeos, Ucrania logró eliminar en las reuniones de Ginebra del domingo los puntos del plan de paz original de Trump que consideraba inasumibles.

Rusia ha reaccionado en esta jornada a los cambios propuestos por Kiev y los europeos en el documento inicial, dejando claro que los considera inaceptables.

Moscú espera ahora reunirse con representantes de EU para volver a alinear el documento a sus demandas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mgm