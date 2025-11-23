Más Información
Washington. Washington y Kiev aseguraron este domingo -en un comunicado conjunto- que, como resultado de las conversaciones mantenidas por ambas partes hoy en Ginebra, los dos países "elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado", tras reafirmar que "cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania".
El comunicado señala que las conversaciones, encabezadas por el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, "fueron constructivas, centradas y respetuosas, lo que puso de relieve el compromiso compartido de lograr una paz justa y duradera".
Según el comunicado, hubo "avances significativos hacia la armonización de posiciones y la identificación de los próximos pasos a seguir. Reafirmaron que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y garantizar una paz sostenible y justa. Como resultado de las conversaciones, las partes redactaron un marco de paz actualizado y perfeccionado".
Ucrania y Estados Unidos seguir trabajando "de forma intensiva" en las propuestas conjuntas en los próximos días, y estar en "estrecho contacto" con los aliados europeos, conforme avance el proceso.
El comunicado deja claro que la decisión final sobre el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia "la tomarán los presidentes de Ucrania y de Estados Unidos".
Las negociaciones se realizan luego de que Estados Unidos presentara una propuesta de paz de 28 puntos, con el propósito es poner fin a casi cuatro años de conflicto desencadenado por la invasión rusa. Sin embargo, el proyecto desató numerosas dudas porque exigía que Ucrania ceda territorio, acepte reducir el tamaño de su ejército y desista de unirse a la OTAN.
Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones.
Paralelamente, el plan ofrecía garantías de seguridad occidentales a Kiev para prevenir cualquier nuevo ataque ruso.
Europa consideró el plan era equiparable a una "capitulación" por parte de Ucrania y exigió que Ucrania y Europa fueran incluidas en las negociaciones de cualquier acuerdo.
