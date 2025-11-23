Más Información

Tigres derrota al América en la final de la Liga MX Femenil; conquista su séptima estrella

Congreso de CDMX alista comisión para investigar marcha de Generación Z; Morena descarta "venganzas"

Llega a México Xiomara Castro, presidenta de Honduras, para reunirse con Sheinbaum; fue recibida por el canciller De la Fuente

Felicitación a Fátima Bosch fue "por entusiasmo popular", dice Pemex; se deslinda de empresas señaladas de injerencia en Miss Universo

Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Zongolica, Veracruz; crimen ocurre horas antes de la visita de Sheinbaum al estado

Presidente de Perú, abierto a ingresar a embajada de México para detener a exprimera ministra Betssy Chávez

Sheinbaum advierte que no triunfan proyectos que buscan apoyo extranjero; llama a defender independencia y soberanía

Jóvenes marchan en CDMX para exigir jornada laboral de 40 horas sin gradualidad; acusan “falta de voluntad política” de Morena

“Cortés era un genocida”: Francisco Martín Moreno; pero exigir que España se disculpe es un “atentado contra la historia”

“Santificado sea tu nombre…Naasón”; aún oran por el apóstol de La Luz del Mundo

Sheinbaum aborda por primera vez Buque Cuauhtémoc; recuerdan a tripulantes fallecidos por choque en Brooklyn

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Washington. y Kiev aseguraron este domingo -en un comunicado conjunto- que, como resultado de las conversaciones mantenidas por ambas partes hoy en Ginebra, los dos países "elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado", tras reafirmar que "cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de ".

El comunicado señala que las conversaciones, encabezadas por el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, "fueron constructivas, centradas y respetuosas, lo que puso de relieve el compromiso compartido de lograr una paz justa y duradera".

Según el comunicado, hubo "avances significativos hacia la armonización de posiciones y la identificación de los próximos pasos a seguir. Reafirmaron que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y garantizar una paz sostenible y justa. Como resultado de las conversaciones, las partes redactaron un marco de paz actualizado y perfeccionado".

Ucrania y Estados Unidos seguir trabajando "de forma intensiva" en las propuestas conjuntas en los próximos días, y estar en "estrecho contacto" con los aliados europeos, conforme avance el proceso.

El comunicado deja claro que la decisión final sobre el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia "la tomarán los presidentes de Ucrania y de Estados Unidos".

Las negociaciones se realizan luego de que Estados Unidos presentara una propuesta de paz de 28 puntos, con el propósito es poner fin a casi cuatro años de conflicto desencadenado por la invasión rusa. Sin embargo, el proyecto desató numerosas dudas porque exigía que Ucrania ceda territorio, acepte reducir el tamaño de su ejército y desista de unirse a la OTAN.

Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones.

Paralelamente, el plan ofrecía garantías de seguridad occidentales a Kiev para prevenir cualquier nuevo ataque ruso.

Europa consideró el plan era equiparable a una "capitulación" por parte de Ucrania y exigió que Ucrania y Europa fueran incluidas en las negociaciones de cualquier acuerdo.

