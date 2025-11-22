Más Información

El presidente de Ucrania, , anunció una auditoría del sector de la defensa, en plena invasión rusa del país y en medio de un escándalo de en el que está implicado uno de sus allegados.

"Se ha preparado una decisión relativa a un examen completo de las empresas públicas de defensa y los contratos correspondientes", indicó Zelensky en Telegram, prometiendo que las posibles "violaciones constatadas serán transmitidas a las autoridades" de.

La presidencia de Ucrania está desestabilizada por la revelación de un escándalo de corrupción de cerca de 100 millones de dólares en el sector energético ucraniano, ya muy afectado por los ataques rusos.

El presunto autor de este sistema de malversación de fondos es Timur Mindich, un amigo cercano de Zelensky y su antiguo socio en varios negocios.
El presunto autor de este sistema de malversación de fondos es Timur Mindich, un amigo cercano de Zelensky y su antiguo socio en varios negocios. Foto: AFP

Según los servicios anticorrupción, el presunto autor de este sistema de malversación de fondos es Timur Mindich, un amigo cercano de Zelensky y su antiguo socio en varios negocios, que abandonó Ucrania poco antes del escándalo.

Ucrania ha recibido más de 290 mil millones de euros en ayuda militar y financiera por parte de Estados Unidos y Europa desde el inicio de la invasión rusa en 2022, según el instituto alemán Kiel.

Desde el inicio de la guerra han estallado varios escándalos en el sector de la defensa ucraniano, relacionados con la malversación de fondos en la fabricación de obuses, la compra de uniformes o la de provisiones para los soldados.

sg/mcc

