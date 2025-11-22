Más Información

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Ferrocarril del Istmo tendrá un solo paso de fauna en 133 km

Ferrocarril del Istmo tendrá un solo paso de fauna en 133 km

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Salen del mercado laboral 476 mil de la Generación Z

Salen del mercado laboral 476 mil de la Generación Z

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Reforma electoral arriesga la pluralidad y favorece a cúpulas: expertos

Reforma electoral arriesga la pluralidad y favorece a cúpulas: expertos

Llegan primeras peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe; agradecen por favores o piden algún milagro

Llegan primeras peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe; agradecen por favores o piden algún milagro

Paga la CDMX 23.6 mdp por daños a automóviles

Paga la CDMX 23.6 mdp por daños a automóviles

Washington.- El presidente de , Donald Trump, publicó un mensaje sobre la congresista republicana , que abandonará su asiento ante su creciente desencuentro con el magnate neoyorquino, en el que critica su trayectoria política y a su vez asegura que "siempre" la apreciará a ella y a su labor.

"Debido al desplome de sus cifras en los sondeos y a que no quería enfrentarse a un contrincante en las primarias con un fuerte respaldo de Trump (¡contra el que no tendría ninguna posibilidad de ganar!), Marjorie "Traidora" Brown ha decidido retirarse", arranca el mensaje del presidente en su red Truth Social en el que emplea el mote despectivo que ha venido usando para referirse a la aún congresista en días recientes.

El anuncio de Taylor Greene, que dijo el viernes que abandonará su asiento en la Cámara de Representantes en enero, llega tras meses de tensiones públicas con Trump, pese a que la congresista por el distrito 14 de Georgia fue en su momento una de las grandes aliadas del mandatario.

Lee también

Donald Trump y Georgia Marjorie Taylor Greene. Foto: @mtgreenee
Donald Trump y Georgia Marjorie Taylor Greene. Foto: @mtgreenee

Taylor Greene "se volvió loca" porque no le contesté llamadas: Trump

Taylor Greene había criticado en tiempos recientes a Trump por su manejo de la publicación de los documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein, así como por sus acciones en política exterior o en materia sanitaria, algo que le deparó también duros ataques por parte de sus compañeros de bancada en el Partido Republicano.

En su mensaje de este sábado, Trump asegura que en la Cámara de Representantes a Taylor Greene "no la ayudó" el relacionarse con "el peor congresista republicano en Tom Massie de Kentucky", otro legislador que ha votado repetidamente en contra de importantes iniciativas defendidas por el presidente.

Trump escribe a continuación que Taylor Greene "se volvió loca principalmente porque me negué a devolverle su interminable bombardeo de llamadas" antes de cerrar el texto con esta frase: "Sin embargo, siempre la apreciaré y le agradeceré su servicio a nuestro país".

Las diferencias entre la congresista y Trump se agudizaron en las últimas semanas a cuenta del caso Epstein, lo que hizo que el republicano redoblara sus ataques contra la legisladora, que logró su escaño en la Cámara Baja en 2020 y lo renovó con éxito en 2022 y 2024.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa. Foto: Facebook Jóvenes Construyendo el Futuro / Adobe

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Lake Tahoe. iSTock/ christiannafzger

Aventura invernal: Lugares para disfrutar el esquí y la nieve en el estado de California