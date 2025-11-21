La representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, anunció el viernes que renunciará a su escaño, tras semanas de enfrentamientos con el presidente Donald Trump.

“Si a mí me desechan los MAGA Inc. y me reemplazan los neoconservadores, las grandes farmacéuticas, las grandes tecnológicas, el complejo militar-industrial bélico, los líderes extranjeros y la élite donante que ni siquiera puede identificarse con los estadounidenses comunes, entonces muchos estadounidenses comunes también han sido desechados y reemplazados”, dijo Greene en un comunicado publicado en las redes sociales.

“Hasta entonces, volveré con mis seres queridos, a vivir la vida al máximo como siempre lo he hecho, y a mirar hacia el futuro. Dejaré el cargo el 6 de enero de 2026”, escribió.

Lee también Archivos Epstein: ¿Qué sigue tras la firma, por parte de Trump, de la ley que permite liberarlos?

Donald Trump y Marjorie Taylor Greene. Foto: AFP

Greene, a la que Trump retiró su apoyo el sábado, aseguró en una rueda de prensa en la semana que la ruptura con el presidente "se debe a los archivos de Epstein".

Greene afirmó que la "verdadera prueba" vendrá después del Congreso, y consistirá en esperar para ver si el gobierno realmente publica los documentos sobre el pedófilo Epstein.

Epstein fue un financista acusado de abuso sexual y tráfico sexual de menores que se suicidó en prisión, en 2019, mientras esperaba juicio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc