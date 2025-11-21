Más Información

Javier Duarte se queda en prisión; le niegan libertad anticipada al exgobernador de Veracruz

Javier Duarte se queda en prisión; le niegan libertad anticipada al exgobernador de Veracruz

Detienen en Toluca a Isidro Pastor, expresidente del PRI en Edomex; está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Detienen en Toluca a Isidro Pastor, expresidente del PRI en Edomex; está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; los acusan de lesiones y robo

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; los acusan de lesiones y robo

De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo

De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

¡Es oficial! Sheinbaum convoca a mexicanos al Zócalo de la CDMX este 6 de diciembre; celebrará los 7 años de la 4T

¡Es oficial! Sheinbaum convoca a mexicanos al Zócalo de la CDMX este 6 de diciembre; celebrará los 7 años de la 4T

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco será auxiliar de Guillermo Almada en el Valladolid

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco será auxiliar de Guillermo Almada en el Valladolid

Más de 10 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en 2024; hombres, los principales agresores

Más de 10 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en 2024; hombres, los principales agresores

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Línea 12 del Metro reanuda servicio tras falla eléctrica; reportan alta afluencia de personas

Línea 12 del Metro reanuda servicio tras falla eléctrica; reportan alta afluencia de personas

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

La representante, republicana de Georgia, anunció el viernes que renunciará a su escaño, tras semanas de enfrentamientos con el presidente .

“Si a mí me desechan los MAGA Inc. y me reemplazan los neoconservadores, las grandes farmacéuticas, las grandes tecnológicas, el complejo militar-industrial bélico, los líderes extranjeros y la élite donante que ni siquiera puede identificarse con los estadounidenses comunes, entonces muchos estadounidenses comunes también han sido desechados y reemplazados”, dijo Greene en un comunicado publicado en las redes sociales.

“Hasta entonces, volveré con mis seres queridos, a vivir la vida al máximo como siempre lo he hecho, y a mirar hacia el futuro. Dejaré el cargo el 6 de enero de 2026”, escribió.

Lee también

Donald Trump y Marjorie Taylor Greene. Foto: AFP
Donald Trump y Marjorie Taylor Greene. Foto: AFP

Greene, a la que Trump retiró su apoyo el sábado, aseguró en una rueda de prensa en la semana que la ruptura con el presidente "se debe a los archivos de Epstein".

Greene afirmó que la "verdadera prueba" vendrá después del Congreso, y consistirá en esperar para ver si el gobierno realmente publica los documentos sobre el pedófilo Epstein.

Epstein fue un financista acusado de abuso sexual y tráfico sexual de menores que se suicidó en prisión, en 2019, mientras esperaba juicio.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa. Foto: Facebook Jóvenes Construyendo el Futuro / Adobe

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Experto de Harvard arremete contra la NASA por imágenes “engañosas” de 3I/ATLAS: “No debemos juzgar un libro por su portada”. Foto: Medium/AP

Experto de Harvard arremete contra la NASA por imágenes “engañosas” de 3I/ATLAS: “No debemos juzgar un libro por su portada”

Canadá. Foto: Adobe

Canadá emite alerta de viaje para México y pide no viajar a estos lugares por “secuestros”

iStock/ Jonathan Ross

Guía de viaje a Aspen Snowmass: Cómo llegar, mejores atracciones y lo que debes saber para ir