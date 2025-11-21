Más Información
Detienen en Toluca a Isidro Pastor, expresidente del PRI en Edomex; está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita
"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo
Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice
¡Es oficial! Sheinbaum convoca a mexicanos al Zócalo de la CDMX este 6 de diciembre; celebrará los 7 años de la 4T
Más de 10 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en 2024; hombres, los principales agresores
La representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, anunció el viernes que renunciará a su escaño, tras semanas de enfrentamientos con el presidente Donald Trump.
“Si a mí me desechan los MAGA Inc. y me reemplazan los neoconservadores, las grandes farmacéuticas, las grandes tecnológicas, el complejo militar-industrial bélico, los líderes extranjeros y la élite donante que ni siquiera puede identificarse con los estadounidenses comunes, entonces muchos estadounidenses comunes también han sido desechados y reemplazados”, dijo Greene en un comunicado publicado en las redes sociales.
“Hasta entonces, volveré con mis seres queridos, a vivir la vida al máximo como siempre lo he hecho, y a mirar hacia el futuro. Dejaré el cargo el 6 de enero de 2026”, escribió.
Lee también Archivos Epstein: ¿Qué sigue tras la firma, por parte de Trump, de la ley que permite liberarlos?
Greene, a la que Trump retiró su apoyo el sábado, aseguró en una rueda de prensa en la semana que la ruptura con el presidente "se debe a los archivos de Epstein".
Greene afirmó que la "verdadera prueba" vendrá después del Congreso, y consistirá en esperar para ver si el gobierno realmente publica los documentos sobre el pedófilo Epstein.
Epstein fue un financista acusado de abuso sexual y tráfico sexual de menores que se suicidó en prisión, en 2019, mientras esperaba juicio.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
xcg/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]