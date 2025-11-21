Más Información

Javier Duarte se queda en prisión; le niegan libertad anticipada al exgobernador de Veracruz

Javier Duarte se queda en prisión; le niegan libertad anticipada al exgobernador de Veracruz

Detienen en Toluca a Isidro Pastor, expresidente del PRI en Edomex; está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Detienen en Toluca a Isidro Pastor, expresidente del PRI en Edomex; está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; los acusan de lesiones y robo

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; los acusan de lesiones y robo

De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo

De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

¡Es oficial! Sheinbaum convoca a mexicanos al Zócalo de la CDMX este 6 de diciembre; celebrará los 7 años de la 4T

¡Es oficial! Sheinbaum convoca a mexicanos al Zócalo de la CDMX este 6 de diciembre; celebrará los 7 años de la 4T

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco será auxiliar de Guillermo Almada en el Valladolid

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco será auxiliar de Guillermo Almada en el Valladolid

Más de 10 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en 2024; hombres, los principales agresores

Más de 10 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en 2024; hombres, los principales agresores

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Línea 12 del Metro reanuda servicio tras falla eléctrica; reportan alta afluencia de personas

Línea 12 del Metro reanuda servicio tras falla eléctrica; reportan alta afluencia de personas

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Vitoreado por cientos de estudiantes que celebraban su día, el presidente de Venezuela, , afirmó el viernes que las "asechanzas" de no lo detendrán durante un acto en el que bailó ritmos tropicales junto a su esposa.

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques de guerra a la que se sumó el portaviones más grande del mundo. Washington alega que las maniobras buscan frenar el narcotráfico mientras Caracas denuncia una "amenaza militar letal" para derrocar a Maduro.

"Es viernes y ¿Qué pasa el viernes?, ¿Y qué vamos a hacer hoy? La Venezuela en paz, viernes en la noche se declara en rumba (fiesta) total, ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Es viernes y me voy rumba! ¡Y a mí no me para nadie! ¡Música!", celebró Maduro.

Lee también

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, baila durante las celebraciones del Día del Estudiante en el Palacio de Miraflores en Caracas (21/11/2025). Foto: AFP
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, baila durante las celebraciones del Día del Estudiante en el Palacio de Miraflores en Caracas (21/11/2025). Foto: AFP

El mandatario pidió a universitarios venezolanos contactar a movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que detengan la guerra. "Paren la guerra, no a la guerra, Venezuela quiere paz".

De fondo sonó una canción electrónica con frases en inglés del mandatario. "No war, no crazy war, no, no, no, ¿Cómo se dice en inglés?, peace, peace, yes peace", decía la voz de Maduro, que bailó y saltó al escucharla.

¡Maduro te amo!, le gritó una joven desde una tarima ubicada frente al palacio presidencial de Miraflores. "Yo también te amo", le respondió el presidente a los jóvenes que lo escuchaban eufóricos.

Lee también

El amor "me da la fuerza para vencer a todos los demonios que haya que vencer, a todas las asechanzas y amenazas que haya que vencer", agregó.

"Solamente quieren una excusa para invadir", declaró a la AFP Isabel Cupare, estudiante del primer semestre de estudios jurídicos.

"Rechazamos rotundamente las amenazas estadounidenses, la juventud venezolana no quiere guerra", indicó Eudorangel Tayupe, estudiante de administración de 19 años.

Lee también

La operación antinarcóticos de Estados Unidos dejó hasta ahora más de 80 muertos en una veintena de ataques contra presuntas narcolanchas. Caracas tacha estos bombardeos de "ejecuciones extrajudiciales".

La administración del presidente Donald Trump tiene previsto además declarar como organización terrorista al supuesto Cartel de los Soles que vincula con Maduro.

Una declaratoria de este tipo da soporte legal a una acción militar contra Venezuela, aunque Trump ha mostrado su intención de dialogar con Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, baila durante las celebraciones del Día del Estudiante en el Palacio de Miraflores en Caracas (21/11/2025). Foto: AFP
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, baila durante las celebraciones del Día del Estudiante en el Palacio de Miraflores en Caracas (21/11/2025). Foto: AFP

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa. Foto: Facebook Jóvenes Construyendo el Futuro / Adobe

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Experto de Harvard arremete contra la NASA por imágenes “engañosas” de 3I/ATLAS: “No debemos juzgar un libro por su portada”. Foto: Medium/AP

Experto de Harvard arremete contra la NASA por imágenes “engañosas” de 3I/ATLAS: “No debemos juzgar un libro por su portada”

Canadá. Foto: Adobe

Canadá emite alerta de viaje para México y pide no viajar a estos lugares por “secuestros”

iStock/ Jonathan Ross

Guía de viaje a Aspen Snowmass: Cómo llegar, mejores atracciones y lo que debes saber para ir