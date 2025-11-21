Más Información

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano

Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Sheinbaum y SEP apuestan por Saberes MX; “no hay antecedente en el mundo de una plataforma pública y gratuita”

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Sheinbaum celebra triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; cuestiona el concurso de belleza

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Crece preocupación por fracking en zona minera

“Hay poquita gente porque también nos metieron miedo”, dicen asistentes a tercera marcha de la Generación Z

La perdió mil 400 millones de dólares (mdd) de ingresos en un año, al eludir muchos clientes el pago de la licencia y por la disminución de televidentes, alertó una comisión parlamentaria británica.

La , que supervisa el uso de los fondos del contribuyente, realizó este informe, correspondiente al período entre los meses de abril de 2024 y 2025.

El documento de la comisión llega cuando la BBC ha sido amenazada por , con una demanda por difamación, debido a un montaje engañoso de un discurso del presidente de Estados Unidos.

La BBC obtiene la mayor parte de sus fondos por esta licencia televisiva, que asciende para cada contribuyente a 174.50 libras anuales (unos 223 dólares), para unos ingresos totales de 3.800 millones de libras (4.864 millones de dólares), en ese año supervisado por la comisión.

Según los parlamentarios, el análisis de las cuentas de la BBC reveló que la tasa de fraude en la licencia asciende ahora al 12.5%.

Además, 3.6 millones de hogares declaran que ya no necesitan la licencia, argumentando que ya no ven la BBC, frente a 2.4 millones en 2021.

BBC. Foto: archivo
BBC. Foto: archivo

Parlamentarios británicos piden revisión

La comisión estima que "la BBC no hace lo suficiente para hacer cumplir el pago de la licencia".

Los parlamentarios llaman a una revisión del control, señalando que el sistema de visitas domiciliarias es "cada vez menos eficaz".

De hecho, aunque el número de visitas a hogares sin licencia aumentó un 50% el año pasado, esto no se tradujo en pagos adicionales ni en un aumento de las acciones legales por impago.

Citada en el informe, la BBC defendió la dificultad de realizar los controles, dado que muchos contribuyentes se niegan a abrir la puerta a los inspectores.

El informe también destaca otro desafío, como es interesar a un público más joven, que se siente atraído por otros medios distintos a la BBC.

