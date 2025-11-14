Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este viernes que la próxima semana podría interponer una demanda millonaria contra la BBC después de que la cadena británica admitiera un error al editar su discurso relacionado al 6 de enero del 2021.
"Les vamos a exigir una cantidad entre mil millones y 5 mil millones de dólares", dijo el mandatario al grupo de prensa que le acompañó durante su abordaje al avión presidencial en Washington antes de partir rumbo a Florida.
El republicano concluyó "tengo que hacerlo" y adelantó que la acción judicial podría ser presentada la próxima semana.
La BBC reconoció esta semana que su programa Panorama usó una edición "engañosa" del discurso, que tuvo lugar el día del asalto violento al Capitolio, al unir fragmentos de diferentes momentos que podían alterar su sentido.
El equipo legal de Trump sostiene que esa edición omitió la frase en la que él pedía a sus seguidores marchar "pacífica y patrióticamente", lo que, según ellos, dañó su reputación al vincularlo con los actos violentos de ese día.
La cadena británica pidió disculpas y calificó el caso como un "error de juicio", aunque afirma que no existe base legal para una demanda por difamación relacionada con el contexto del 6 de enero.
