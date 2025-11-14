Más Información

Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Debemos estar alertas para defender a la presidenta Sheinbaum: Layda Sansores; "ellos creen que una campañita nos va a romper"

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Ahora, Betano explica que no puede realizar transacciones económicas tras bloqueo de la UIF; saldos están seguros, dice

El Corona Capital 2025 combina clásicos de los 90, nuevas bandas y críticas al poder

Embajador Johnson destaca cooperación con México en seguridad; celebra golpes a cárteles y tráfico de armas

Embajada de EU desmiente memorándum que alerta sobre presunta ofensiva a Grupo Salinas; “es falso”, dice

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

Trump retira los aranceles a carne de res, tomates, plátanos y café

CNTE retira plantón en San Lázaro; advierte regreso a las calles después del 22 de noviembre

¡Toma nota! Así funcionará el transporte público en CDMX este lunes 17 de noviembre por el Aniversario de la Revolución Mexicana

Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; seguirán bloqueadas sus cuentas bancarias

El presidente de Estados Unidos, aseguró este viernes que la próxima semana podría interponer una demanda millonaria contra la después de que la cadena británica admitiera un error al editar su discurso relacionado al 6 de enero del 2021.

"Les vamos a exigir una cantidad entre mil millones y 5 mil millones de dólares", dijo el mandatario al grupo de prensa que le acompañó durante su abordaje al avión presidencial en Washington antes de partir rumbo a Florida.

El republicano concluyó "tengo que hacerlo" y adelantó que la acción judicial podría ser presentada la próxima semana.

El director general de la BBC, Tim Davie. Foto: EFE
La BBC reconoció esta semana que su programa Panorama usó una edición "engañosa" del discurso, que tuvo lugar el día del asalto violento al Capitolio, al unir fragmentos de diferentes momentos que podían alterar su sentido.

El equipo legal de Trump sostiene que esa edición omitió la frase en la que él pedía a sus seguidores marchar "pacífica y patrióticamente", lo que, según ellos, dañó su reputación al vincularlo con los actos violentos de ese día.

La cadena británica pidió disculpas y calificó el caso como un "error de juicio", aunque afirma que no existe base legal para una demanda por difamación relacionada con el contexto del 6 de enero.

