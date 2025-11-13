Londres. La BBC informó este jueves que está examinando el caso de otro posible montaje engañoso de un discurso de Donald Trump, el segundo hasta la fecha. La cadena se ha disculpado con el mandatario estadounidense por un caso previo.

Según el diario The Telegraph, la BBC difundió en junio de 2022 en su programa "Newsnight" un reportaje en el que se habrían yuxtapuesto frases sueltas de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes del republicano asaltaron el Capitolio en Washington.

En el video difundido parecía que el magnate incitaba a sus seguidores a penetrar en el Congreso y "luchar como diablos".

"Este problema nos llamó la atención y estamos llevando a cabo una investigación", reaccionó un portavoz de la BBC, que agregó que el grupo audiovisual "se compromete a respetar las máximas normas editoriales".

La acusación llega menos de una semana después de que se acusara a otro programa de la cadena, difundido en 2024, de haber hecho lo mismo y con el mismo discurso de Trump.

Ese caso, por el que la BBC reconoció un "error de juicio", puso al grupo en el ojo del huracán y acarreó las dimisiones de su director general y de la jefa de su cadena de información BBC News.

BBC se disculpa con Trump

El medio británico se disculpó el video transmitido en Panorama y dijo que no volverá a mostrar el programa, pero rechazó las demandas de compensación de Trump.

Un portavoz de la BBC declaró que los abogados de la BBC han escrito al equipo legal del presidente Trump en respuesta a una carta recibida el domingo.

El presidente de la BBC, Samir Shah, envió por separado una carta personal a la Casa Blanca en la que deja claro al presidente Trump que tanto él como la corporación "lamentan la edición del discurso del presidente del 6 de enero de 2021, que se emitió en el programa" Panorama.

"Aceptamos que nuestra edición creó involuntariamente la impresión de que estábamos mostrando una única sección continua del discurso, en lugar de extractos de diferentes puntos del mismo, y que esto dio la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamamiento directo a la acción violenta".

El presidente estadounidense amenazó con reclamar mil millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios a la BBC por difamación si el grupo no se disculpa y no retira el documental que contiene ese mensaje engañoso antes del viernes a las 22:00 GMT.

La BBC declaró que respondería "a su debido tiempo" a las demandas de Donald Trump.

Respecto al caso del magacín "Newsnight", el Telegraph cita a un exempleado del programa, que afirmó al diario el equipo abordó un problema relacionado con el montaje del discurso de Trump después de la emisión, pero que un responsable no dio seguimiento al tema.

Según explicó la fuente, el caso habría sido denunciado inmediatamente en el plató por un invitado, excolaborador de Donald Trump.

