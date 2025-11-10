Washington. Donald Trump amenazó a BBC con emprender acciones legales contra la cadena británica, tras un montaje engañoso de un discurso del mandatario estadounidense, por el cual el grupo audiovisual se disculpó el lunes, reconociendo un "error de juicio".

El mandatario estadounidense envió una carta a BBC amenazando con emprender acciones legales contra el grupo audiovisual.

Según Fox News, que tuvo acceso a la misiva, Trump exige que BBC se retracte por las "afirmaciones falsas, difamatorias, denigrantes e incendiarias" y amenaza con acciones judiciales si no obtiene satisfacción antes del viernes.

"Examinaremos la carta y responderemos directamente a su debido tiempo", indicó un portavoz de BBC.

La cadena se vio cuestionada por haber editado un discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington, de tal manera que parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para "luchar como demonios".

Sin embargo, en la frase original, Trump decía: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso".

La expresión "luchar como demonios" correspondía a otro fragmento del discurso.

El montaje engañoso del discurso de Trump estaba incluido en un documental emitido en octubre de 2024, una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

"Periodistas corruptos"

Trump había denunciado el domingo a los "periodistas corruptos" e "inmorales" de BBC en su red Truth Social.

BBC hizo un gesto este lunes con las disculpas presentadas por Samir Shah, presidente del grupo audiovisual, en una carta a la presidenta del comité parlamentario de Cultura, Medios y Deportes, Caroline Dinenage.

"Reconocemos que la manera en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese error de juicio", señaló Shah.

En su carta, prometió "reforzar" el control del cumplimiento de las normas editoriales del grupo.

La presidenta del comité parlamentario había estimado que la BBC "debe ser ejemplar" frente al aumento de la desinformación.

Ante la polémica, el director general del grupo público, Tim Davie, y la responsable de BBC News, Deborah Turness, anunciaron su dimisión el domingo.

El gobierno británico, por medio de uno de sus portavoces, señaló el lunes que "apoya una BBC fuerte e independiente", que desempeña "un papel vital en la era de la desinformación", pero le exigió "mantener una alta calidad" y "corregir sus errores rápidamente".

El caso del discurso de Trump se suma a otras acusaciones de parcialidad.

En octubre, el regulador de medios había reprendido a la BBC por "haber infringido las normas de emisión" en un reportaje sobre Gaza en el que el narrador principal, un niño, era hijo de un alto responsable del movimiento islamista palestino Hamas.

Críticas de la clase política

La líder de la oposición, Kemi Badenoch, del Partido Conservador, lamentó "un catálogo de graves fallos".

El líder del partido de extrema derecha Reform UK, Nigel Farage, pidió "un cambio total y radical" del grupo público.

BBC obtiene gran parte de sus recursos de una tasa anual (174.50 libras, unos 229 dólares) pagada por 22.8 millones de hogares, lo que equivale a 3 mil 800 millones de libras (unos 5 mil millones de dólares).

La reputación de honestidad de BBC, que es "su sello distintivo en el mundo, ahora está empañada", afirmó a AFP Karen Fowler-Watt, responsable del área de periodismo en la Universidad City Saint George's, de Londres.

En una nota interna, de la que se hizo eco The Telegraph, el exasesor independiente del comité de normas editoriales de la BBC, Michael Prescott, afirmaba que responsables del grupo audiovisual negaron cualquier violación de las reglas, después de que él mencionara el problema del montaje del discurso de Trump.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

