Los nuevos correos del pederasta que han ido apareciendo en las últimas horas complican cada vez más la situación del presidente estadounidense, , pese a que éste insiste en que desconocía las actividades ilícitas del financista.

En un correo de agosto de 2018, Kathryn Ruemmler, abogada que trabajó como asesora jurídica de la Casa Blanca bajo la presidencia de , envió un email a Epstein con el link a un artículo de opinión del diario The New York Times que hablaba de los pagos que hizo Trump para silenciar a la estrella porno antes de las elecciones presidenciales de 2016, con el fin de que no revelara su supuesto affaire con él, algo que el actual mandatario niega.

"Pensé que te parecería interesante", escribió Ruemmler, quien ahora trabaja como directora jurídica y consejera general de Goldman Sachs, a Epstein.

"No importa si era su ", escribió en el hilo de mensajes.

"La cuestión es la falta de divulgación", respondió Epstein, y agregó: "Verás, sé lo sucio que es Donald".

Trump fue condenado el año pasado en Manhattan por 34 delitos graves de falsificación de documentos comerciales en relación con esos pagos.

En una cadena de mensajes de texto de diciembre de 2018, una persona no identificada le escribió a Epstein: "¡Todo se olvidará! En realidad solo están tratando de derrocar a Trump y haciendo todo lo posible para lograrlo...".

Epstein respondió: "Sí, gracias. Es una locura. Porque yo soy el único capaz de hacerlo caer".

No está claro el contexto ni a qué se refería el interlocutor de Epstein cuando dijo que todo "se olvidaría".

Son más de 20 mil los correos electrónicos y mensajes de Epstein que se difundieron el miércoles, y en los que el fallecido pederasta asegura que Trump "sabía de las chicas", insinuando que el republicano estaba al tanto de las actividades de en que estaba metido Epstein.

También dice que Trump "pasó horas" con una de las chicas, cuyo nombre no es visible en el documento liberado, pero que según la Casa Blanca era , principal acusadora de Epstein.

La Casa Blanca subrayó que Giufrre, quien falleció este año por suicidio, siempre dijo que Trump se portó bien con ella, e insistió en que los documentos liberados "no prueban nada".

En otro correo, dirigido a Thomas Landon Jr., experiodista del Times, Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, cuando estaba a la espera de juicio, dijo que tenía fotos del presidente Donald Trump con y que había "entregado" su exnovia al magnate de Nueva York.

"¿Quieres fotos de Donald con chicas en en mi cocina?", dijo Epstein a Landon en correos de diciembre de 2015. También le dijo, en otro correo, que Trump casi se atraviesa una puerta de vidrio en su casa al distraerse con unas "jóvenes que nadaban en la piscina".

"Estaba tan concentrado que se chocó directamente contra la puerta", agregó Epstein.

Los documentos fueron liberados por el Comité de Supervisión del Congreso que está revisando el . Trump dijo el miércoles que la difusión de los documentos no es, sino un intento de los demócratas de desviar la atención de "su pésima gestión en el cierre del gobierno federal y de muchos otros temas".

