Austin.- Ghislaine Maxwell, la cómplice y pareja del fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein, planea pedir al presidente Donald Trump que le conmute su sentencia a 20 años de cárcel, según confirmó un legislador demócrata.

La solicitud por parte de Maxwell al Gobierno Trump llegaría pocos meses después de que fuera trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas tras reunirse con el fiscal general adjunto de EU, Todd Blanche.

En un comunicado, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el legislador Jamie Raskin, indicó que la información sobre los planes de Maxwell llegó a través de un denunciante que permanece en el anonimato.

Lee también Caso Epstein: Demócratas quieren escuchar el testimonio del expríncipe Andrés

Este informante también reveló que Maxwell está recibiendo un trato preferencial en la prisión, incluyendo comidas personalizadas, permiso para hacer ejercicio por fuera de los horarios normales y tiempo para jugar con un perro que está siendo entrenado por otra de las reclusas como una mascota de servicio, de acuerdo con un documento publicado por el legislador demócrata.

En una carta dirigida a Trump, Raskin asegura de que el hecho de que Maxwell esté preparándose para presentar una solicitud de conmutación de pena indica que "Maxwell tiene tal influencia en el segundo Gobierno de Trump que su propio de Departamento de Justicia" siga sus recomendaciones de clemencia.

"Está claro que la Sra. Maxwell tiene buenas razones para creer que, a pesar de su condena por tráfico sexual de menores, podría recibir la concesión extraordinaria de clemencia" por parte de Trump, indicó Raskin.

La socialité británica Ghislaine Maxwell y el financiero estadounidense Jeffrey Epstein. Foto: AFP

Demócratas exigen a Trump responda a preguntas por caso Epstein

En la misiva dirigida al mandatario, el congresista lista una serie de preguntas para el presidente: si Trump ha discutido una posible conmutación de pena, o cualquier otra forma de clemencia presidencial, para Maxwell con Blanche u otros; si ordenó ordenado a Blanche o a alguien más en la administración que gestionara el traslado de Maxwell al campo penitenciario en Texas, o que le otorgara un trato favorable y preferencial en prisión; y, por último, si Maxwell, sus abogados, familiares o representantes habían hecho alguna promesa a Trump o a sus abogados.

Raskin, a su vez, pidió a Blanch que testifique ante el Congreso para responder por estos asuntos.

Las denuncias de los demócratas llegan en medio de un cierre de Gobierno, que comienza a ceder tras un acuerdo preliminar entre legisladores demócratas y republicanos sobre los presupuestos gubernamentales.

El caso de Epstein ha tomado un renovado interés en los últimos meses, en especial en relación con sus nexos con Trump, después de que varios medios estadounidenses publicaran investigaciones y documentos que muestran que el mandatario tenía una relación más cercana y prolongada de lo que se conocía con el fallecido hombre de negocios.

Foto: Cortesía

Antes de que se congelaran las funciones del gobierno federal, la Cámara de Representantes estaba considerando un voto para forzar al Departamento de Justicia a desclasificar y publicar todos los documentos que tiene en relación con Epstein.

Trump ha negado las acusaciones, pero no ha descartado la posibilidad de conceder un perdón presidencial a Maxwell.

Lee también "Es una cosa terrible": Trump expresa "pena" por la familia real británica frente al caso del expríncipe Andrés

Maxwell, de nacionalidad británica, cumple su condena en una prisión federal de Texas y ha negado las acusaciones en su contra.

Familiares de las víctimas de Epstein han pedido mantener a Maxwell en prisión, argumentando que un indulto sería una injusticia para quienes sufrieron los delitos.

En 2021, Maxwell fue declarada culpable de cinco cargos, incluido tráfico sexual de menores, unos dos años después de que su antiguo socio, Jeffrey Epstein, se suicidara mientras esperaba un juicio por esos mismos delitos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm