Más Información

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Revelan causa de muerte de Marshawn Kneeland; el jugador de los Cowboys se habría suicidado tras persecución policial

Revelan causa de muerte de Marshawn Kneeland; el jugador de los Cowboys se habría suicidado tras persecución policial

Accionistas de Tesla aprueban compensación salarial de un billón de dólares a Elon Musk

Accionistas de Tesla aprueban compensación salarial de un billón de dólares a Elon Musk

Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal

Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora

Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora

Banco de México vuelve a bajar la tasa de interés y queda en 7.25%

Banco de México vuelve a bajar la tasa de interés y queda en 7.25%

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Asesinan a exalcalde panista de Chinameca, Veracruz; sus restos fueron hallados cerca de una carretera estatal

Asesinan a exalcalde panista de Chinameca, Veracruz; sus restos fueron hallados cerca de una carretera estatal

Garantiza María Dolores González autonomía e independencia en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

Garantiza María Dolores González autonomía e independencia en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

Miembros demócratas del Congreso estadounidense pidieron este jueves al expríncipe Andrés, recientemente despojado de todos sus títulos, que testifique ante ellos sobre sus vínculos con el difunto delincuente sexual .

La carta fue dirigida a quien ahora solo puede ostentar el nombre de , por parte de 16 legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

"Se ha informado públicamente que su amistad con el señor Epstein comenzó en 1999 y que permaneció cercano a él durante y después de su condena en 2008 por proxenetismo que involucraba a menores", reza la misiva, que también menciona las acusaciones de agresiones sexuales formuladas por Virginia Giuffre contra el hermano del rey Carlos III.

Lee también

La comisión considera que Andrés "podría poseer información valiosa sobre los crímenes cometidos por el señor Epstein y sus cómplices" y le solicita "ponerse a disposición para una entrevista que será transcrita".

Los legisladores piden una respuesta "antes del 20 de noviembre de 2025".

Sin embargo, es poco posible que la iniciativa prospere, dado que los demócratas son minoritarios y los extranjeros no pueden ser obligados a acatar este tipo de requerimientos del Congreso estadounidense.

El ahora expríncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II de Inglaterra (Foto: AP)
El ahora expríncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II de Inglaterra (Foto: AP)

La AFP contactó a un portavoz de Andrés, pero de momento no obtuvo una respuesta.

Andrés, segundo hijo de Isabel II, fue despojado de todos sus títulos y obligado a abandonar su lujosa residencia de Royal Lodge en Windsor.

Fue su hermano, el rey Carlos III, que tomó la decisión de privarlo de sus títulos de alteza real y de príncipe, tras el revuelo causado por la publicación de las memorias póstumas de Giuffre, principal acusadora de Epstein.

Lee también

Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025, relata en ellas que mantuvo tres relaciones sexuales forzadas con Andrés, en particular cuando tenía 17 años, mientras estaba bajo el control de Jeffrey Epstein.

Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba su juicio.

Andrés siempre ha negado las acusaciones de Giuffre. En 2022, llegó a un acuerdo económico con ella para poner fin a un proceso judicial en Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Aguinaldo 2025. Quiénes recibirán 40 días de pago, según el decreto de Sheinbaum. Foto: EFE/Mario Guzmán / Canva

Aguinaldo 2025. Quiénes recibirán 40 días de pago, según el decreto de Sheinbaum

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes? Requisitos

Aguinaldo INAPAM 2025: quiénes lo recibirán y cómo registrarse paso a paso para obtener el pago. Foto: INAPAM / Adobe

Aguinaldo INAPAM 2025: quiénes lo recibirán y cómo registrarse paso a paso para obtener el pago

Visa TN. iStock/ Fran Rodriguez

“Secretos” y guía para conseguir la visa TN: lo que todo profesional mexicano debe saber

iStock/goodmoments

Estos son los pasaportes más poderosos en 2025: Estados Unidos sale del Top 10 por primera vez