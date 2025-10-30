Más Información

Londres. El perderá el título que ha tenido desde su nacimiento y será desalojado de su residencia real en el Reino Unido tras las recientes revelaciones sobre su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El escándalo resultó ser demasiado para su hermano, el quien tomó medidas el jueves, según el Palacio de Buckingham.

El comportamiento de Andrés ha puesto a prueba la paciencia de la familia real durante más de 40 años, provocando titulares embarazosos, demandas y sospechas de que el príncipe, ahora de 65 años, estaba utilizando su posición para beneficio personal.

A continuación, algunos de los episodios que empañaron la reputación del segundo hijo de la difunta reina Isabel II y finalmente obligaron a su hermano mayor a desterrarlo de la vida pública:

1984: Andrés rocía a reporteros y fotógrafos con pintura mientras recorría un proyecto de construcción en el barrio de Watts en Los Ángeles. "Disfruté eso", afirmó Andrés, mientras se limpiaba las manos con un trozo de periódico.

2007:— El príncipe vende su casa en Sunninghill Park, cerca del Castillo de Windsor, con informes de prensa que sugieren que el comprador pagó 20% más que el precio de venta de 15 millones de libras. Se informó que el comprador era Timur Kulibayev, yerno de Nursultan Nazarbayev, entonces presidente de Kazajistán, lo que generó preocupaciones de que el acuerdo fuera un intento de comprar influencia en Gran Bretaña.

2010: Un reportero encubierto haciéndose pasar por un árabe adinerado filma a la exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, aparentemente ofreciendo vender acceso al príncipe por el equivalente a 670 mil dólares, al tipo de cambio actual.

Virginia con Maxwell y el príncipe Andrés, a quien ella acusó de formar parte de la red de Epstein. (24/08/25) Foto: X
Virginia con Maxwell y el príncipe Andrés, a quien ella acusó de formar parte de la red de Epstein. (24/08/25) Foto: X

2011:— Andrés se ve obligado a renunciar como enviado especial de comercio de Reino Unido tras los primeros informes de sus vínculos con Epstein. El príncipe también enfrentaba preguntas sobre su amistad con Said Gaddafi, hijo del fallecido líder libio Muammar Gadafi, así como sus vínculos con un traficante de armas libio convicto.

Julio 2019: Epstein es arrestado por segunda vez bajo cargos de tráfico sexual y posteriormente se suicida en una celda de la cárcel de Nueva York. La noticia centra la atención pública en las acusaciones de que Andrés tuvo relaciones sexuales con al menos una adolescente menor de edad traficada por Epstein. Andrés niega las acusaciones.

16 de noviembre de 2019: Andrés intenta detener la avalancha de críticas al aceptar una entrevista en cámara con la reportera de la BBC Emily Maitlis. La entrevista resulta contraproducente cuando Andrés defiende su relación con Epstein, no muestra empatía por sus víctimas y ofrece explicaciones de su comportamiento que muchas personas encuentran difíciles de creer. Andrés dice que rompió el contacto con Epstein en diciembre de 2010, una fecha que volverá para atormentarlo.

20 de noviembre de 2020: El Palacio de Buckingham anuncia que Andrés suspenderá todos sus deberes reales "en el futuro previsible". Cuatro días después, el príncipe es despojado de su papel como patrocinador de 230 organizaciones benéficas.

2022: Andrés acepta resolver una demanda civil en Nueva York presentada por Virginia Giuffre, quien alegó que fue obligada a tener relaciones sexuales con él cuando tenía 17 años. Aunque Andrés no admitió ninguna de las acusaciones de Giuffre, reconoció que ella había sufrido como víctima de abuso sexual. Los expertos legales estiman que el acuerdo no revelado le costó a Andrés hasta diez millones de dólares.

2024: Los vínculos de Andrés con un presunto espía chino son revelados en documentos judiciales. El empresario y presunto espía fue expulsado del Reino Unido debido a preocupaciones de que representaba una amenaza para la seguridad nacional. Los funcionarios de seguridad estaban preocupados de que el hombre pudiera haber utilizado indebidamente su influencia sobre Andrés.

El príncipe Andrés de Inglaterra, hijo de la reina Isabel II (Foto: EFE)
El príncipe Andrés de Inglaterra, hijo de la reina Isabel II (Foto: EFE)

25 de abril de 2025: Virginia Giuffre se suicida en Australia, donde había vivido desde aproximadamente 2002.

12 de octubre de 2025: Los periódicos británicos revelan que Andrés envió un correo electrónico a Epstein el 28 de febrero de 2011, más de dos meses después de que el príncipe le dijera a Maitlis que había cortado todo contacto con su antiguo amigo. Andrés escribió el correo electrónico después de los continuos informes de los medios sobre el escándalo de Epstein, diciéndole que estaban "en esto juntos" y que "tendrían que superarlo".

30 de octubre de 2025: El Palacio de Buckingham anuncia que el rey despojará a Andrés de sus títulos restantes y lo desalojará de su residencia real cerca del Castillo de Windsor. Andrés será conocido como Andrés Mountbatten Windsor, y no como príncipe, y tendrá que mudarse a una residencia privada.

