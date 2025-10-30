Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

Elizabeth García Vilchis reaparce en mañanera; sorprende a Sheinbaum

Elizabeth García Vilchis reaparce en mañanera; sorprende a Sheinbaum

Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención

Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Taxis por aplicación no están autorizados para dar servicio en los aeropuertos: SICT

Taxis por aplicación no están autorizados para dar servicio en los aeropuertos: SICT

Descubren presunta fiesta clandestina al interior del penal de San Miguel en Puebla

Descubren presunta fiesta clandestina al interior del penal de San Miguel en Puebla

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

El de Estados Unidos anunció sanciones contra la organización criminal Bhardwaj, con sede en Cancún, Quintana Roo; contra su líder, Vikrant Bhardwaj, otras tres personas y 16 empresas a las que señaló de facilitar las actividades delictivas del grupo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro señaló a Bhardwaj de introducir “ilegalmente en Estados Unidos a miles de extranjeros procedentes de Europa, , Sudamérica y Asia”. También la acusa de participar en, sobornos y blanqueo de capitales.

En un comunicado, el subsecretario de e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, dijo que se están tomando medidas “para acabar con los traficantes de personas”, y que las sanciones de hoy “desarticulan la capacidad de esta red para introducir ilegalmente a extranjeros en Estados Unidos. La Administración Trump seguirá persiguiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense”.

Lee también

El comunicado explica que Bhardwaj es una sofisticada organización que combina diversos métodos de transporte para facilitar el viaje —por aire y por mar— deprocedentes de países que “plantean problemas de seguridad nacional para Estados Unidos”.

Bhardwaj utiliza sus propios yates y puertos deportivos para transportar a a México.

“Al llegar a Cancún, Bhardwaj facilita el alojamiento de los migrantes en hostales y hoteles antes de coordinarse con sus socios para transportarlos a la frontera entre Estados Unidos y México. En colaboración con miembros de la transnacional Hernández Salas, designada por la OFAC, Bhardwaj ha utilizado el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para introducir clandestinamente migrantes indocumentados en Estados Unidos”.

Lee también

Hernández Salas fue designada desde junio de 2023 como "una persona extranjera que constituye una importante ”.

Según el Tesoro, el negocio de trata de personas en el que está implicada Bhardwaj generan “miles de dólares por persona”. También acusa que esta organización “recibe apoyo operativo de personas empleadas por el ”.

Sobre los sancionados, el Tesoro señala que Vikrant Bhardwaj, líder de la organización, tiene doble nacionalidad india y mexicana. “Bhardwaj se autodenomina fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los (EAU). Recauda y blanquea dinero ilícito a través de sus puertos deportivos y diversos negocios. Bhardwaj ha logrado evadir a las autoridades policiales mientras continúa obteniendo ganancias del tráfico de personas y el narcotráfico”.

Lee también

También son sancionados José Germán Valadez Flores (Valadez), “un empresario y que es un estrecho colaborador de Bhardwaj”. El comunicado indica que Valadez desempeña un papel importante en el tráfico de migrantes hacia Cancún sobornando a funcionarios mexicanos corruptos. El tercer sancionado es Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), expolicía del estado de , del que el Tesoro afirma “tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para ayudar a coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados. Desde 2020, Mendoza ha apoyado las actividades de tráfico de personas y drogas de Bhardwaj a través del Aeropuerto Internacional de Cancún”.

La cuarta sancionada es la esposa de Bhardwaj, Indu Rani, quien tiene doble nacionalidad india y mexicana. Según el Tesoro, participa en las de su marido y es copropietaria de varias empresas en la India y México.

Entre las empresas señaladas hay restaurantes, compañías de bienes raíces, la operadora turística Principessa y las constructoras Gerlife y Cargas Y Regulaciones Electricas, S.A. de C.V.

Lee también

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas que se encuentren en o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. También se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50% o más de una o varias personas bloqueadas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas. Foto: iStock-RomoloTavani

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025. Foto: iStock / ismagilov / RENAPO / Canva

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica? Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados. Foto: Adobe / ISSSTE

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos: fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Las ofrendas son la tradición más importante de Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: ¿Desde cuándo se pone el altar y la ofrenda? ¿Qué elementos lleva?