EU ataca otra embarcación por supuesto tráfico de drogas en el Pacífico; reportan 4 muertos

Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Cancelación de EU a 13 rutas aéreas mexicanas entraría en vigor dentro de 3 meses: SICT

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Jueces cesados por reforma judicial de AMLO exigen indemnización; acusan que solo reciben promesas del nuevo PJ

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

La vez que Simón Levy amenazó a su vecina en Polanco: "¡te voy a matar, pinche anciana loca!"

El atacó otra embarcación en el Pacífico que, según afirma, estaba traficando , con saldo de cuatro personas muertas, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El anuncio de Hegseth en X llega un día después de que ataques estadounidenses mataran a más de una docena de personas en cuatro barcos en el Pacífico oriental, y eleva el total de muertes de la controvertida campaña militar antidrogas del presidente Donald Trump a al menos 62 personas fallecidas.

"Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron", agregó Hegseth.

Tras el anuncio de este ataque, Estados Unidos suman más de 12 embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico que han sido eliminadas en aguas internacionales, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no descarta ataques ha objetivos en tierra, siempre relacionados al narcotráfico y agregó que de realizar estas maneobras, notificará al Congreso.

mgm/xcg

