EU ataca otra embarcación por supuesto tráfico de drogas en el Pacífico; reportan 4 muertos

El Ejército de Estados Unidos atacó otra embarcación en el Pacífico que, según afirma, estaba traficando drogas, con saldo de cuatro personas muertas, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El anuncio de Hegseth en X llega un día después de que ataques estadounidenses mataran a más de una docena de personas en cuatro barcos en el Pacífico oriental, y eleva el total de muertes de la controvertida campaña militar antidrogas del presidente Donald Trump a al menos 62 personas fallecidas.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.



This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

"Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron", agregó Hegseth.

Tras el anuncio de este ataque, Estados Unidos suman más de 12 embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico que han sido eliminadas en aguas internacionales, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no descarta ataques ha objetivos en tierra, siempre relacionados al narcotráfico y agregó que de realizar estas maneobras, notificará al Congreso.

mgm/xcg