anunció una reducción de su en el frente oriental de Europa, pero tranquilizó a sus aliados sobre la naturaleza del "ajuste", que en ningún caso significa una "retirada" del continente europeo.

Este repliegue de una brigada del ejército estadounidense afecta principalmente a Rumania, aunque el conflicto en continúa activo en sus fronteras.

"Esto no es una retirada estadounidense de Europa ni un signo de un compromiso reducido con la OTAN", subrayó el en un comunicado de su Estado Mayor en .

Actualmente, unos 85 mil soldados estadounidenses están estacionados en Europa. Esta cifra ha oscilado entre 75 mil y 105 mil tras el envío de 20 mil refuerzos luego de la de Ucrania el 24 de febrero de 2022, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Se trata de un "ajuste" que no impedirá que las fuerzas estadounidenses sigan siendo "más numerosas" que antes de 2022, reaccionó un funcionario de la , señalando que la organización fue informada con antelación y que los "ajustes" en la presencia militar estadounidense no son "inusuales".

En Alemania, donde se encuentra el mayor contingente de en Europa, un portavoz del gobierno afirmó que su país no se ve afectado por este redespliegue.

Para el exasesor de seguridad nacional del presidente rumano, George Scutaru, este movimiento envía "una mala señal a Rusia" sobre la región del .

"Rusia podría considerar que el Mar Negro no es tan importante para los intereses estadounidenses en Europa", declaró a AFP, estimando que esto la alentaría "a presionar más, especialmente sobre Rumania, utilizando o incursiones en el ".

"Esto no es una retirada estadounidense de Europa ni un signo de un compromiso reducido con la OTAN", subrayó el ejército estadounidense en un comunicado de su Estado Mayor en Europa. FOTO: Archivo/AP
"Esto no es una retirada estadounidense de Europa ni un signo de un compromiso reducido con la OTAN", subrayó el ejército estadounidense en un comunicado de su Estado Mayor en Europa. FOTO: Archivo/AP

Capacidades estratégicas sin cambios

En Rumania, Estados Unidos suspenderá la rotación de una brigada, indicó por su parte el ministerio de Defensa rumano.

"Unos 900 a mil soldados estadounidenses permanecerán en Rumania, contribuyendo a disuadir cualquier amenaza y garantizando el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional", según Bucarest.

Actualmente, mil 700 están desplegados en Rumania.

"Las capacidades estratégicas permanecen sin cambios", afirmó el ministro de Defensa rumano, Ionut Mosteanu.

"El sistema de defensa antimisil en Deveselu sigue plenamente operativo. La base aérea de Câmpia Turzii continúa siendo un punto clave para las operaciones aéreas y la cooperación aliada, la base de Mihail Kogalniceanu sigue desarrollándose, y la bandera estadounidense permanecerá en estos tres sitios", subrayó.

"Un grupo de permanecerá en la base de Kogalniceanu, como antes del inicio del conflicto en Ucrania", recalcó.

No obstante, desde hace varios años, Estados Unidos busca reorientar sus prioridades estratégicas hacia Asia, incluyendo la reducción de su "" en Europa.

El regreso de al poder en enero acentuó la tendencia.

El secretario estadounidense de Defensa, , alarmó a los aliados europeos en febrero al anunciar que ahora debían asumir "la responsabilidad de su propia seguridad convencional en el continente".

En otras palabras, depender de sus propios ejércitos y no únicamente de las fuerzas estadounidenses, aunque estas sigan comprometidas con la , especialmente en materia de disuasión nuclear.

El ministro rumano de Defensa destacó que la decisión estadounidense era "un desarrollo previsible que todos habíamos anticipado", recordando que Europa comenzó a invertir más en sus propias fuerzas y "decidió asumir su defensa".

La decisión de "debilitará la seguridad" de Rumania, un país "en primera línea", estimó por su parte en X Phillips Payson O'Brien, historiador estadounidense y profesor en la universidad St Andrews de Escocia.

"Despierta, Europa. Estados Unidos no te defenderá de Rusia", añadió.

