El presidente ucraniano, , denunció que Rusia un jardín de niños, en lo que llamó un “escupitajo en la cara” a quienes impulsan la paz entre los dos países.

“Un dron ruso impactó en una guardería en Kharkiv, tras un ataque masivo durante la noche. Lamentablemente, una persona falleció”, escribió Zelensky en X.

Siete personas, señaló, resultaron heridas. “Todos los niños fueron evacuados y se encuentran en . Los informes preliminares indican que muchos presentan reacciones de estrés agudo”, detalló.

De acuerdo con la Fiscalía de Kharkiv, las fuerzas rusas emplearon dos kamikazes de fabricación iraní, modelo Geran-2, contra “una zona de gran densidad administrativa y residencial” del distrito, alrededor de las 11 de la mañana, hora local. “En uno de los edificios funcionaba una ”, detalló la fiscalía.

El ataque se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos, , dijera que no habrá una reunión “pronto” con su par ruso, .

“No hay justificación para un contra un jardín de infancia, ni puede haberla jamás. Es evidente que Rusia se está volviendo más descarada. Estos ataques son un escupitajo ruso en la cara a todos los que insisten en una solución pacífica. A los matones y terroristas solo se les puede poner en su lugar por la fuerza”, señaló Zelensky, quien se encuentra de visita oficial en Noruega. Acompañó el posteo de imágenes de los niños siendo evacuados.

El gobernador provincial, Oleg Sinegubov, señaló que los daños provocados por el ataque “son bastante importantes”.

El ministro del Interior, Igor Klimenko, dijo en Facebook que “este nuevo ataque demuestra que no tiene principios ni reglas. Solo destrucción y muerte”, agregó.

Rusia lanzó la noche del martes al miércoles una oleada de ataques en Ucrania que dejaron gran parte del país sin electricidad y al menos seis muertos.

El presidente estadounidense afirmó el martes que no quería tener "una reunión desperdiciada" con su homólogo ruso, con quien había pactado un encuentro en Budapest para negociar un cese del conflicto en Ucrania.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, replicó este miércoles que "los preparativos para una cumbre continúan", según dijo la agencia estatal de noticias TASS.

Trump ha pedido repetidamente a que detengan la guerra en sus actuales líneas de combate, pero sus esfuerzos no han logrado hasta ahora detener la contienda, iniciada con la invasión rusa de en febrero de 2022.

En las últimas semanas, Rusia multiplicó los bombardeos contra la red eléctrica y las infraestructuras gasísticas ucranianas, provocando cortes de red antes del invierno.

