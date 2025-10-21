Más Información

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum

Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN; se aproxima frente frío en el norte

Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN; se aproxima frente frío en el norte

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Barcelona. El director general de la Oficina de Coordinación del Gobierno ucraniano para la Integración Europea y Euroatlántica, Oleksandr Ilkov, subrayó que la integración de su país en la (UE) "es una necesidad" y destacó que demuestra cada día que "pertenece a la familia europea".

"La integración de Ucrania en Europa es una necesidad", afirmó en el foro internacional World in Progress (WIP), celebrado el lunes y martes en .

Ilkov, que participó en el encuentro de forma telemática, recalcó que su país "demuestra día a día que pertenece a la familia europea".

Lee también

"Estamos llevando a cabo muchas reformas y estamos reforzando nuestra democracia a pesar de la situación de guerra. Ha llegado el momento de que la demuestre que cumple sus valores de unidad y justicia e igualdad", sostuvo.

La UE añadió, "se tiene que ampliar porque Ucrania puede aportar muchísimo a y juntos podemos conseguir una situación mucho mejor para todos".

La apertura de las conversaciones para determinar si Ucrania cumple con los requisitos del primer grupo de capítulos de las negociaciones de adhesión ha sido vetada hasta ahora por Hungría, que invoca la supuesta violación por parte de de los de la minoría húngara como una de las razones para mantener esta postura.

Lee también

Ilkov afirmó igualmente que para Ucrania ser miembro de la "es una garantía de seguridad": "Lo que necesitamos ahora es determinación para trabajar conjuntamente y ser creativos para crear una Europa que esté unida".

El pasado junio el secretario general de la OTAN, , subrayó que su organización seguirá apoyando a Ucrania en su camino "irreversible" hacia un futuro ingreso en la alianza, pero el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ha llegado a admitir que esa eventual adhesión es "imposible" antes de que acabe la con Rusia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desfile de Catrinas 2025 Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos. Foto: Canva

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos

Dinero. Foto: iStock/oatawa/Andrzej Rostek

¿Cuál es el límite de dinero que puedo ingresar a México sin declarar en 2025?

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Reno/iStock/ Rex_Wholster

¿Qué hacer en Nevada? 10 destinos espectaculares para visitar más allá de Las Vegas