Asesinan a líder de la Asociación de Productores de Limón en Apatzingán, Michoacán

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

“Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas

AWS sufre caída global; qué hay detrás del fallo en la nube

Damnificados por lluvias recibirán este miércoles el primer apoyo de 20 mil pesos; entregarán vales para enseres domésticos

"No somos iguales"; Sheinbaum rechaza que esté promoviendo el voto en estados afectados por lluvias

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

Sheinbaum presenta cuatro ejes de trabajo por emergencia de lluvias; busca alertar por celular de condiciones climáticas

Sheinbaum critica relanzamiento de imagen del PAN; acusa falta de sensibilidad con familias afectadas por lluvias

Aseguran más de un millón 600 mil litros de huachicol en cateo a empresa en Guanajuato; valor supera los 30 mdp

“Las lanchas ya están al tope de las bardas”, comerciantes en presa de Valle de Bravo con temor se inunden sus negocios

Washington. El presidente de Estados Unidos, , dijo este lunes que cree que aún podría "ganar" la guerra, horas después de conocerse que le advirtió el pasado viernes a su homólogo ucraniano, , que Rusia destruirá su país si no acepta las condiciones de Moscú y entrega el Donbás.

"Nunca dije que ganarían. Dije que podrían ganar. Cualquier cosa puede pasar. La guerra es un asunto muy extraño", dijo hoy Trump en la al ser preguntado por sus afirmaciones de hace algunas semanas, cuando aseguró que Kiev estaba en condiciones de hacer mucho daño a , y su aparente cambio de parecer.

"He resuelto ocho guerras en ocho meses. No está nada mal. Me queda una más. Es la de y Ucrania, y creo que lo lograremos. Pero ha resultado ser desagradable, porque hay dos líderes que se odian de verdad", aseguró hoy el magnate neoyorquino, en el marco de una reunión con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Estas declaraciones del republicano llegan horas después de que el diario Financial Times asegurara que el encuentro entre Trump y Zelensky, que no tuvo éxito a la hora de lograr que Washington le transfiriera , a puerta cerrada fue tremendamente bronco y que el presidente estadounidense le dijo al líder ucraniano que estaba perdiendo la y que "llegaba a un acuerdo o se exponía a la destrucción".

El rotativo británico, que cita fuentes conocedoras de los detalles, aseguró que ambos líderes llegaron a enzarzarse en un "intercambio de gritos" y que el mandatario republicano estuvo "maldiciendo constantemente".

Asimismo, las fuentes sostienen que Trump apartó con malos modos mapas del frente de guerra ucraniano, instó a Zelensky a que entregue toda la región del Donbás al presidente ruso, , y le habló de los argumentos presentados por el líder del Kremlin en una conversación telefónica del día anterior.

