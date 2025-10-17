Más Información

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

La mañanera de Sheinbaum, 17 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Cámara de Diputados aprueba con cambios en lo particular Ley del IEPS; se reduce a la mitad el impuesto a refrescos light

127 localidades en 5 estados continúan incomunicadas por intensas lluvias; lanzan app para ver avances de rehabilitación

Sheinbaum anuncia fecha de entrega de apoyos a damnificados por lluvias; censos de viviendas avanzan

Publican reforma a Ley de Amparo en el DOF; entra en vigor el 17 de octubre

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

Altagracia Gómez pide a empresarios invertir más en México para alcanzar 25% del PIB en 2026

Desaparece estudiante de medicina tras salir de clases en Mazatlán, Sinaloa

Inundación se lleva el sustento de los naranjeros

Moscú.- El emisario ruso para la cooperación económica con Estados Unidos, Kiril Dmítriev, propuso construir un túnel entre territorio de ambos países a través del , que llevaría el nombre de los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump.

"Imaginen conectar Estados Unidos y Rusia, las Américas y Afro-Eurasia con el túnel Putin-Trump, un enlace de 70 millas que simbolizaría la unidad", escribió en X después de la primera conversación telefónica entre ambos mandatarios desde la cumbre de Alaska del 15 de agosto pasado.

Añadió que, aunque el coste debería ascender a 65 mil millones de dólares, la compañía The Boring Company, del empresario Elon Musk, reduciría el coste "a 8 mil millones de dólares".

Dmítriev, que ha participado en las reuniones bilaterales con EU y en la reciente entrega de documentos de archivo soviéticos sobre el asesinato de John F. Kennedy, recordó que en esos materiales se alude a dicho proyecto que fue barajado por los líderes estadounidense y soviético, Nikita Jruschov.

"El Puente Mundial de la Paz Kennedy–Jruschov: 'Podría y debería ser construido inmediatamente entre Alaska y Rusia'", señalan los documentos de archivo.

Dmítriev añadió: "Con la moderna tecnología de The Boring Company se puede convertir en el túnel Putin-Trump conectando Eurasia y América por 8 mil millones de dólares".

Estrecho de Bering. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Estrecho de Bering. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El asesor de Putin adelantó que el Fondo Ruso de Inversión Directa que dirige está dispuesto a financiar el proyecto en colaboración con la compañía de Musk.

En su opinión, el túnel permitiría la exploración conjunta de los recursos naturales de ambos países, al tiempo que reforzaría sus economías y crearía puestos de trabajo.

Túnel Trump-Putin conectaría a EU y Rusia en el estrecho de Bering

La distancia más pequeña entre los territorios de Rusia y Estados Unidos a través del estrecho es de unos 82 kilómetros y la profundidad máxima es de 90 metros.

El estrecho de Béring fue descubierto por el explorador ruso Semión Dezhniov en 1648, mucho antes del viaje realizado en 1728 por Vitus Bering, el navegante ruso de origen danés que dio nombre al punto geográfico.

Los científicos consideran que los primeros humanos emigraron de Asia a Norteamérica a través de una lengua de tierra cuando el estrecho no estaba cubierto de agua.

