¿Qué es el Kukur Tihar, festival dedicado a honrar a los perros en Nepal?

¿Tu perro está en riesgo? Conoce las plantas tóxicas que podrían dañarlo

¿Cuándo entra el frente frío número 8 a México y qué estados resultarán afectados?

¿Quién es Alejandro Landeros, el actor que fue visto viviendo en situación de calle?

Así puedes fotografiar el cometa Lemmon con tu celular: aprovecha su paso este 25 de octubre

Con la caída a nivel global de Amazon Web Services (AWS), el proveedor de nube más grande del planeta, diversas y plataformas sufrieron fallas desde las primeras horas de este lunes.

Herramientas bancarias, videojuegos y hasta aplicaciones relacionadas con el deporte tuvieron que recurrir a sus redes sociales para informar sobre los problemas en sus servicios y agradecer la paciencia de sus usuarios.

AWS sufre caída global: qué hay detrás del fallo en la nube. Imagen: captura de pantalla
¿Qué apps se cayeron debido a las fallas de AWS?

Duolingo fue una de las perjudicadas por las fallas en AWS, con más del 65% de quejas atribuidas a inconvenientes con el desempeño de su aplicación, de acuerdo con los reportes de .

En X, la plataforma de aprendizaje de idiomas informó que las rachas de sus usuarios se mantendrán a salvo pese a estas intermitencias.

Por su parte, el club español FC Barcelona informó que "a causa de una caída global de los servicios en la nube, tanto la web como la app oficial del FC Barcelona están experimentando interrupciones en su funcionamiento".

Agregó que informaría cuando el servicio estuviera restablecido por completo, lo cual no ha hecho hasta el momento de realizar esta nota (por lo menos, en su cuenta del otrora Twitter).

Otra 'víctima' de esta caída mundial que se hizo presente en redes sociales fue . Tras 14 horas de su primera actualización, el videojuego admitió que aún es posible que algunos jugadores "vean un error al intentar acceder al sitio web". Basta con cerrar la sesión, de acuerdo con el título de Epic Games.

Fortnite recrea voz de Darth Vader con IA y surgen problemas. Imagen: Unsplash
Asimismo, debido a las interrupciones de su proveedor de servicios de nube, reprogramó algunos eventos que tenía en su agenda de esta semana, incluyendo la "Wednesday Addams Haunted Cup", que ahora, curiosamente, se celebrará en jueves.

Otros servicios afectados

La plataforma de diseño colaborativo Figma tampoco se salvó de este 'lunes negro'; misma situación que Canva, cuyo servicio se reanudó alrededor de las 4 de la tarde, tiempo del centro de México.

Otros casos que desataron las quejas e incertidumbre entre sus usuarios fueron:

  • Alexa
  • Amazon
  • Apple Music
  • Coursera
  • Hulu
  • League of Legends
  • Mercado Libre
  • Mercado Pago
Mercado Pago aún experimenta fallas en su servicio, tras la caída de AWS | Captura de pantalla
  • Microsoft 365
  • Netflix
  • Pinterest
  • PlayStation
  • Pokémon GO
  • Reddit
  • Roblox
  • Roku
  • Signal
  • Snapchat
  • Starbucks
  • TotalPlay
  • Valorant
  • YouTube
  • Zoom

