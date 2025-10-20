Con la caída a nivel global de Amazon Web Services (AWS), el proveedor de nube más grande del planeta, diversas apps y plataformas sufrieron fallas desde las primeras horas de este lunes.

Herramientas bancarias, videojuegos y hasta aplicaciones relacionadas con el deporte tuvieron que recurrir a sus redes sociales para informar sobre los problemas en sus servicios y agradecer la paciencia de sus usuarios.

AWS sufre caída global: qué hay detrás del fallo en la nube. Imagen: captura de pantalla

¿Qué apps se cayeron debido a las fallas de AWS?

Duolingo fue una de las perjudicadas por las fallas en AWS, con más del 65% de quejas atribuidas a inconvenientes con el desempeño de su aplicación, de acuerdo con los reportes de DownDetector.

En X, la plataforma de aprendizaje de idiomas informó que las rachas de sus usuarios se mantendrán a salvo pese a estas intermitencias.

Por su parte, el club español FC Barcelona informó que "a causa de una caída global de los servicios en la nube, tanto la web como la app oficial del FC Barcelona están experimentando interrupciones en su funcionamiento".

Agregó que informaría cuando el servicio estuviera restablecido por completo, lo cual no ha hecho hasta el momento de realizar esta nota (por lo menos, en su cuenta del otrora Twitter).

Otra 'víctima' de esta caída mundial que se hizo presente en redes sociales fue Fortnite. Tras 14 horas de su primera actualización, el videojuego admitió que aún es posible que algunos jugadores "vean un error al intentar acceder al sitio web". Basta con cerrar la sesión, de acuerdo con el título de Epic Games.

Fortnite recrea voz de Darth Vader con IA y surgen problemas. Imagen: Unsplash

Asimismo, debido a las interrupciones de su proveedor de servicios de nube, reprogramó algunos eventos que tenía en su agenda de esta semana, incluyendo la "Wednesday Addams Haunted Cup", que ahora, curiosamente, se celebrará en jueves.

Otros servicios afectados

La plataforma de diseño colaborativo Figma tampoco se salvó de este 'lunes negro'; misma situación que Canva, cuyo servicio se reanudó alrededor de las 4 de la tarde, tiempo del centro de México.

Otros casos que desataron las quejas e incertidumbre entre sus usuarios fueron:

Alexa

Amazon

Apple Music

Coursera

Hulu

League of Legends

Mercado Libre

Mercado Pago

Mercado Pago aún experimenta fallas en su servicio, tras la caída de AWS | Captura de pantalla

Microsoft 365

Netflix

Pinterest

PlayStation

Pokémon GO

Reddit

Roblox

Roku

Signal

Snapchat

Starbucks

TotalPlay

Valorant

YouTube

Zoom

