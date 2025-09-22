¡Daft Punk llega a Fortnite con una experiencia dentro del juego! Así lo anunció el dúo francés a través de redes sociales con la descripción: "Experiencia Fortnite x Daft Punk. Próximamente".

Fortnite x Daft Punk Experience. Coming soon. pic.twitter.com/f5dr9l8hPE — Daft Punk (@daftpunk) September 22, 2025

Este anuncio llega después de que en 2021 la agrupación anunciara su separación. Y no es una sorpresa que ocurra esta colaboración un artista, ya que anteriormente el videojuego perteneciente a Epic Games ha colaborado de la mano con Travis Scott, Ariana Grande, Billie Eilish, Metallica, Eminem y Snoop Dogg.

Si quieres conocer cómo será toda esta experiencia, en Tech Bit te contamos.

¿Cómo será la experiencia de Daft Punk y Fortnite?

Por el momento no hay muchos detalles de cómo será la experiencia, solo sabemos que llegará el próximo 27 de septiembre.

De acuerdo con algunos medios extranjeros expertos en videojuegos, existen algunas filtraciones que han revelado en qué consistirá la experiencia:

Será el evento musical más grande de Fortnite hasta la fecha.

hasta la fecha. Tendrá hasta 31 pistas de Daft Punk reproduciéndose durante el evento, entre ellos "Get Lucky" y "One More Time".

reproduciéndose durante el evento, entre ellos "Get Lucky" y "One More Time". Brindará un paquete Daft Punk con cascos GM08 + TB3, atuendos estilo Fortnite , instrumentos y más.

con cascos GM08 + TB3, atuendos estilo , instrumentos y más. Muebles inspirados en Daft Punk .

. Durante las misiones podrás luchar contra hordas de robots usando un láser de ondas de sonido en la Robot Rock Arena.

A diferencia de los espectáculos que ya había tenido el videojuego anteriormente que duraban de 10 a 15 minutos, este parece que será más duradero y los usuarios podrán entrar a la experiencia las veces que deseen.

