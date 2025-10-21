Más Información

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

La mañanera de Sheinbaum, 21 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Cancelan audiencia de Fernando Farías Laguna, marino acusado de huachicol fiscal; no acudió ningún representante legal

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

Washington. El gobierno de Estados Unidos evalúa imponer una subida del 100% de a y su posible expulsión del acuerdo de libre comercio CAFTA tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas "irrazonables" de y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) determinó que "las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los DH y las libertades fundamentales, así como el Estado de derecho, son irrazonables y obstaculizan o restringen el ".

Entre las medidas propuestas por la USTR contra el gobierno de Daniel Ortega se incluyen "aranceles adicionales de hasta el 100% sobre algunos o todos los productos nicaragüenses" de forma "inmediata o por fases durante un periodo de hasta 12 meses", revela un informe publicado este lunes.

La entidad comercial estadounidense también propuso "la suspensión, el retiro o la prohibición de la aplicación de los beneficios del entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana" (DR-CAFTA, en inglés).

La USTR aceptará comentarios públicos hasta el 19 de noviembre próximo, tras lo que decidirá si aplicar o no estas medidas.

En febrero pasado, el secretario de Estado, , había adelantado que estudiaría si expulsaba o no a Nicaragua del CAFTA, que desde su entrada en vigor en 2006 casi ha cuadruplicado las exportaciones nicaragüenses a EU.

Nicaragua es gobernada por el sandinista Daniel Ortega desde 2007 y desde hace ochos años junto con su esposa, Rosario Murillo, designada "copresidenta" tras una reforma de la Constitución Política.

Las investigaciones de la Oficina del Representante Comercial de EU. sobre las posibles violaciones cometidas por el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, comenzaron el 10 de diciembre de 2024 durante la Administración del demócrata , bajo la sección 301 de la Ley Comercial de 1974.

Entonces, la organización recibió más de 160 comentarios y varios testigos prestaron declaración durante una el pasado 16 de enero.

Después de analizar la información presentada, la USRT determinó que "el régimen de Ortega-Murillo ha cometido o permitido una serie de abusos de los internacionalmente reconocidos", junto a otros "abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso contra personas y bienes estadounidenses".

Esas políticas "afectan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua", advierte el reporte, que también insiste en que el Gobierno nicaragüense "se dedica a desmantelar el " en el país.

