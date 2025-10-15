Por segundo día consecutivo, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantienen un bloqueo sobre los carriles centrales del Viaducto Río de la Piedad, a la altura de su cruce con el Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Iztacalco.

El cierre, que cumple ya dos horas, ha provocado severos congestionamientos viales en dirección al oriente de la capital, afectando a cientos de automovilistas que buscan llegar hacia el aeropuerto y zonas del oriente de la ciudad.

Los inconformes, en su mayoría empleados de oficinas del SAT ubicadas en la zona, colocaron pancartas y consignas en las que exigen un aumento salarial justo, mejores condiciones laborales y el pago retroactivo de sus salarios.

“Llevamos años trabajando con sobrecarga y sin un salario digno. Solo pedimos lo justo, lo que por ley nos corresponde”, comentó una trabajadora que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

Al lugar arribaron elementos del Equipo Metropolitano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes se mantienen en el punto con el objetivo de establecer diálogo y, en caso necesario, proceder al repliegue de los manifestantes para liberar la vialidad.

Otro de los empleados del SAT señaló que, pese a las protestas de los últimos días, no ha habido acercamiento por parte de las autoridades federales. “Hemos enviado comunicados, pero nadie nos escucha. Si no hay respuesta, seguiremos manifestándonos”, expresó.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas recomiendan a los automovilistas utilizar vías alternas como la avenida Andrés Molina Enríquez, Plutarco Elías Calles y el Eje 4 Sur, para evitar la zona afectada.

El operativo de seguridad permanece en desarrollo mientras continúa la negociación para reabrir la circulación sobre Viaducto Río de la Piedad.

