Luego del paro de labores del martes en algunas oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del país, el órgano tributario afirmó que mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores "en un marco de respecto y responsabilidad".

A través de una tarjeta informativa, indicó que la atención a los usuarios se hizo "de manera normal en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios, a nivel nacional".

El SAT aseveró que solo se suspendió la operación en las oficinas de Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco, y en las sedes Oriente y Sur de la Ciudad de México.

Reagendan más de 3 mil citas por paro de labores en el SAT

Además, se brindaron 59 mil 248 atenciones y se reagendaron 3 mil 258 citas en todo el país, lo que equivale a 5% del totas de las citas programadas, de acuerdo con la comunicación difundida en su cuenta de X.

El SAT reafirmó su compromiso con los trabajadores del servicio público y reconoció que "su labor es esencial en la atención a la ciudadanía".

Por la mañana del martes, empleados del SAT se concentraron frente a las oficinas en Viaducto Río de la Piedad afectando el tránsito. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

La víspera, el organismo recaudador de impuestos aseguró que de ninguna manera ha respondido con amenazas contra los trabajadores que salieron a manifestarse.

El paro nacional de los trabajadores del SAT formó parte de una jornada de protesta para exigir un salario digno, mejores condiciones laborales y el fin de las desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza.

