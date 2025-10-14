Más Información

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; oposición acusa “destrucción del Estado de derecho”

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; oposición acusa “destrucción del Estado de derecho”

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Fox News, ABC, CBS, CNN y NBC se suman a rechazo por nueva política de prensa del Pentágono

Fox News, ABC, CBS, CNN y NBC se suman a rechazo por nueva política de prensa del Pentágono

¡A sacar las cobijas! Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías de CDMX

¡A sacar las cobijas! Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías de CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

El (SAT) aseguró que de ninguna manera ha respondido con amenazas contra los trabajadores que salieron a manifestarse este martes.

Por el contrario, informó que está atendiendo las solicitudes de los trabajadores con el apoyo de las.

La dependencia indicó que mantiene comunicación con los trabajadores para escuchar sus solicitudes y afirmó que las actividades al interior de sus oficinas se llevaron a cabo con normalidad en la mayoría.

Lee también

En una tarjeta informativa, afirmó que mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad.

El SAT indicó que los servicios de manera presencial se llevaron a cabo sin problemas en 155 de un total de 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios que tiene en todo el país.

Reportó que únicamente suspendieron operaciones las oficinas ubicadas en Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco; y en Ciudad de México sedes Oriente y Sur.

Para los contribuyentes que no pudieron realizar su trámite, destacó que se les notificará la reprogramación de su cita, vía correo electrónico.

En caso de tener cualquier duda o aclaración pueden comunicarse al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, para recibir asesoría, o bien, a Marca SAT en el número 55 627 22 728.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses