La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el paro de algunos trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) vaya a representar afectaciones mayores en la atención de los contribuyentes, pues señaló que son pocos los trabajadores quienes se han sumado a este paro.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la Mandataria explicó que el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino; y el secretario del Trabajo (STPS), Marath Baruch Bolaños López, están atendiendo este tema.

“Son pocos trabajadores realmente que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos”.

“Ya se está atendiendo. No es algo que vaya a generar un problema grave“, comentó.

Este martes, trabajadores del SAT iniciaron un paro bajo la modalidad de “brazos caídos”, como parte de una jornada de protesta para exigir un salario digno, mejores condiciones laborales y el fin de las desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza.

Desde las primeras horas del día, alrededor de 50 empleados se concentraron frente a las oficinas del SAT ubicadas en Viaducto Río de la Piedad número 507, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, donde realizaron un bloqueo que afectó las vialidades centrales y laterales del Viaducto, en dirección hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

