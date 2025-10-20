Más Información

estudia suspender los beneficios exportadores de Nicaragua y aplicarle aranceles de hasta 100% a causa de las violaciones de derechos laborales y humanos, según un informe oficial de la Oficina del Representante Comercial (USTR) divulgado este lunes.

" lleva a cabo abusos cada vez más generalizados de los derechos laborales, restricciones al derecho de propiedad y a la libertad religiosa" explica el informe de la Oficina.

Esas políticas "afectan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua" añadió la investigación.

La denominada Sección 301 de la Ley Comercial de 1974 permite al USTR abrir investigaciones sobre las prácticas laborales, comerciales y el clima de libertades en un socio comercial.

Al término de esta investigación, el informe sugiere "suspender la aplicación" total o parcial "de todos los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) para Nicaragua, incluyendo concesiones arancelarias".

También "aplicar aranceles de hasta el 100%" sobre todas o parte de "las importaciones de Nicaragua, inmediatamente o por fases durante un periodo de hasta 12 meses".

Entre las acusaciones que detalla el informe destaca el clima de acoso a la oposición política, o que "según datos recientes, 47% de los niños nicaragüenses entre 10 y 14 años trabajan".

"El régimen de (Daniel) Ortega-(Rosario) Murillo se dedica a desmantelar el estado de Derecho en Nicaragua", añade la investigación.

El USTR no da una fecha concreta para aplicar esas sanciones.

