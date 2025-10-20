Más Información
Estados Unidos estudia suspender los beneficios exportadores de Nicaragua y aplicarle aranceles de hasta 100% a causa de las violaciones de derechos laborales y humanos, según un informe oficial de la Oficina del Representante Comercial (USTR) divulgado este lunes.
"Nicaragua lleva a cabo abusos cada vez más generalizados de los derechos laborales, restricciones al derecho de propiedad y a la libertad religiosa" explica el informe de la Oficina.
Esas políticas "afectan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua" añadió la investigación.
Lee también Denuncian la muerte de otro opositor bajo custodia en Nicaragua; Carlos Cárdenas, es el segundo en una semana
La denominada Sección 301 de la Ley Comercial de 1974 permite al USTR abrir investigaciones sobre las prácticas laborales, comerciales y el clima de libertades en un socio comercial.
Al término de esta investigación, el informe sugiere "suspender la aplicación" total o parcial "de todos los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) para Nicaragua, incluyendo concesiones arancelarias".
También "aplicar aranceles de hasta el 100%" sobre todas o parte de "las importaciones de Nicaragua, inmediatamente o por fases durante un periodo de hasta 12 meses".
Lee también EU se muestra "horrorizado" tras muerte bajo custodia de opositor en Nicaragua; lo detuvieron injustamente hace más de un mes
Entre las acusaciones que detalla el informe destaca el clima de acoso a la oposición política, o que "según datos recientes, 47% de los niños nicaragüenses entre 10 y 14 años trabajan".
"El régimen de (Daniel) Ortega-(Rosario) Murillo se dedica a desmantelar el estado de Derecho en Nicaragua", añade la investigación.
El USTR no da una fecha concreta para aplicar esas sanciones.
