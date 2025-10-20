Más Información
Washington.- El Senado falló este lunes por undécima ocasión consecutiva un intento por aprobar un proyecto de financiamiento provisional para poner fin al cierre de Gobierno, vigente desde hace 20 días, sin acuerdos visibles entre republicanos y demócratas.
La votación por la propuesta presentada por los republicanos obtuvo 50 votos a favor y 43 en contra, quedando a 10 de los 60 necesarios para ser aprobado.
La sesión legislativa de este lunes se vio marcada por la ausencia de siete senadores y el estancamiento continúa debido a que los demócratas exigen la inclusión de una extensión de los subsidios de Obamacare, a los que los republicanos se oponen asegurando, sin pruebas, de que este programa beneficia a personas indocumentadas.
Lee también Jueza de EU ordena encontrar vía para liberar a mexicano con leucemia que enfrenta deportación
Dos senadores del bloque demócrata votaron con la mayoría de los republicanos: Catherine Cortez Masto y Angus King, un senador independiente que participa en el bloque demócrata.
El senador demócrata John Fetterman, que anteriormente votó con los republicanos, no votó el lunes.
Los 20 días de cierre de gobierno han afectado a más de 1.3 millones de empleados estatales que trabajan sin salario o están suspendidos. La Administración del presidente Donald Trump ha despedido a más de cuatro mil empleados de diversas dependencias y el caso se encuentra siendo resuelto en los juzgados.
Los senadores se reunirán nuevamente el martes para realizar un nuevo intento de votación en busca de finalizar el cierre de Gobierno, que amenaza con convertirse en el segundo más largo de la historia esta semana si supera los 21 días del cierre que estuvo vigente entre diciembre de 1995 y enero de 1996, durante la administración Bill Clinton.
