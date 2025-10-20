Más Información
Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala
ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp
Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice
Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia
Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional
Diputada María Elena Pérez-Jaén presenta 37 denuncias contra Adán Augusto López; "se basan en hallazgos de la ASF", afirma
Masaryk y el Parque Lincoln se llenarán de brillo; se trata de la iniciativa "Polanco en Luces" para Navidad
Una corte de apelaciones concluyó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede enviar la Guardia Nacional a Portland, en Oregón, pese a las objeciones de las autoridades de este estado, escenario de protestas contra la arremetida migratoria del mandatario.
Con dos votos a favor y uno en contra, el tribunal del noveno circuito falló a favor del Departamento de Justicia que había solicitado paralizar una orden de otra corte que bloqueaba el despliegue de los soldados en Portland.
"Tras considerar el expediente en esta etapa preliminar, concluimos que es probable que el presidente ejerciera legalmente su autoridad estatutaria" al federalizar la Guardia Nacional, dictaminó el tribunal.
Lee también "Usted tampoco me gusta": Trump enfrenta a embajador australiano
La decisión es una victoria legal para Trump, quien ordenó en septiembre el despliegue de 200 soldados de la Guardia Nacional en Portland para enfrentar protestas contra sus políticas anti inmigración.
De acuerdo con las autoridades de Oregón, el refuerzo es innecesario dado que las protestas, en su mayoría, no han sobrepasado la capacidad de las fuerzas del orden locales.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha ordenado una campaña de deportación masiva que su gabinete ha ejecutado con fuerza en ciudades y estados gobernados por Demócratas como Chicago, Los Ángeles y Oregón.
Lee también EU y Argentina firman "swap" para intercambio de divisas por 20 mil mdd
Las acciones de agentes enmascarados en lugares de trabajo y residencias han desatado repudio, con manifestaciones en varias ciudades que Trump ha decidido enfrentar con militares, fomentando aún más la tensión en el polarizado clima político del país.
Hamas entrega el cuerpo de otro rehén a Israel; Trump amenaza a la organización islamista con "erradicación"
desa/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]