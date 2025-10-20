Más Información

WASHINGTON (AP) — El expresidente Joe Biden completó el lunes una ronda de radioterapia como parte de su tratamiento contra el agresivo cáncer de próstata que le fue diagnosticado después de dejar el cargo, informó un portavoz.

Biden estuvo recibiendo tratamiento en el Penn Medicine Radiation Oncology de Filadelfia, comentó la vocera Kelly Scully.

El demócrata de 82 años dejó el cargo en enero, seis meses después de dejar de lado sus intenciones de buscar la reelección luego de un desempeño desastroso en un debate contra el republicano Donald Trump y en medio de preocupaciones sobre la edad, salud y capacidad mental de Biden. Trump derrotó a la demócrata Kamala Harris, quien fue la vicepresidenta de Biden, en los comicios de 2024.

La oficina postpresidencial de Biden anunció en mayo que le habían diagnosticado cáncer de próstata que se le había extendido hasta los huesos. El diagnóstico se produjo después de que Biden reportó síntomas urinarios.

Los cánceres de próstata se califican de acuerdo a su agresividad mediante lo que se conoce como la puntuación de Gleason. Las puntuaciones van de seis a 10, siendo los cánceres de próstata con puntuaciones de ocho, nueve y 10 los más agresivos. La oficina de Biden indicó que su puntuación era nueve.

Biden se sometió el mes pasado a una cirugía para eliminar lesiones de cáncer de piel de su frente.

