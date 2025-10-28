EU mata a 14 personas tras atacar otras 4 supuestas narcolanchas en el Pacífico

Washington. El Ejército de Estados Unidos mató a 14 personas tras atacar a cuatro supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental en un día, informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

"Ayer, siguiendo instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico oriental", escribió el jefe del Pentágono en X.

Hegseth aseguró que ocho "narcoterroristas" se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque, cuatro durante la segunda operación y tres en el tercero. "Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente", agregó.

Lee también Trump afirma que EU está preparado para actuar contra el narco en tierra; notificará al Congreso si lo hace

"Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses", especificó el secretario de Guerra, quien insistió en que el Comando Sur de EU (SOUTHCOM) inició "inmediatamente" los protocolos para rescatar al único superviviente de los tres ataques.

"Las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate", indicó.

Hegseth aseguró que los "narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda": "Serán tratados de la misma manera", añadió.

Lee también Buque de guerra de EU llega a Trinidad y Tobago; Trump intensifica presión a Maduro

Estados Unidos vs el narcotráfico

Este es el undécimo golpe reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la Administración de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico.

Los ataques estadounidenses se han cobrado cerca de 60 vidas.

Según explicó, los aparatos de inteligencia estadounidenses "conocían las cuatro embarcaciones" ya que estas "transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y transportaban narcóticos".

El ataque se llevó a cabo en "aguas internacionales" del océano Pacífico, frente a costas de Colombia.

Lee también EU viola derecho internacional con ataques a lanchas: ONU

Este nuevo golpe suma otro escalón a las tensiones entre EU y Venezuela y Colombia, cuyos líderes han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico.

Washington ha ordenado uno de los despliegues militares en el Caribe más grande de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran allí, se suma el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono ordenó desplegar el pasado viernes y se encuentra en camino.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc