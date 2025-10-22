Más Información

El presidente de Estados Unidos, , aseguró este miércoles que si decide llevar sus operaciones contra el a tierra notificará al Congreso porque se trata de un problema de "seguridad nacional", luego de haber destruido una presunta narcolancha.

"Si no lo hacemos, van a entrar cientos de miles de personas por tierra, porque ya no vienen por barco", afirmó Trump al ser cuestionado sobre sus acciones militares cerca de la .

Al cuestionar al mandatario sin tiene la autoridad legal para estos ataques, respondió que "tenemos autoridad legal. Se nos permite hacerlo. Y si lo hacemos por tierra, podríamos recurrir al Congreso. Este es un problema de seguridad nacional. Mataron a 300 mil personas el año pasado por las drogas. Estas drogas que entran".

“Les daremos un golpe muy duro cuando lleguen por tierra, y aún no lo han experimentado, pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo”, añadió el mandatario.

Más temprano, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el Ejército llevó a cabo su octavo ataque contra una presunta embarcación con drogas, en el que murieron dos personas. El ataque ocurrió en el oriente del océano Pacífico el martes por la noche.

Los siete anteriores fueron contra botes en el Caribe. Hegseth informó en redes sociales que en el operativo fallecieron dos personas, elevando el número total de muertos en todos los bombardeos al menos a 34.

