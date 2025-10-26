Un avión de combate y un helicóptero de la Armada, ambos de Estados Unidos, se estrellaron en el mar de China Meridional en incidentes separados el domingo, informó la Armada. Los tripulantes de ambas aeronaves fueron rescatados sanos y salvos.

Según la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, un helicóptero MH-60R Sea Hawk asignado al Escuadrón de Ataque Marítimo 73 Battle Cats se estrelló mientras operaba desde el portaaviones USS Nimitz, alrededor de las 2:45 p.m. hora local, cuando “realizaba operaciones rutinarias”.

Los tres miembros de la tripulación fueron rescatados, según informó la Flota del Pacífico en una publicación en X.

Alrededor de 30 minutos después, un caza F/A-18F Super Hornet del Escuadrón de Cazas de Ataque 22 Fighting Redcocks se estrelló mientras realizaba operaciones rutinarias, informó la flota. Los dos tripulantes se eyectaron y fueron rescatados por equipos de búsqueda y rescate del Grupo de Ataque del Portaaviones 11.

La Flota del Pacífico informó de que todos los tripulantes se encontraban en estado estable y está investigando la causa de los accidentes.

El USS Nimitz, uno de los portaaviones activos de la Armada, ha estado operando en el Pacífico occidental como parte de las patrullas estadounidenses en curso en el mar de China Meridional.

Los incidentes se producen meses después de la pérdida de otros dos F/A-18 Super Hornet en el mar Rojo, donde aviones que operaban desde el USS Harry S. Truman se perdieron durante diferentes operaciones a principios de este año.

El portaaviones, sus escoltas y la Carrier Air Wing 17 embarcada partieron de la costa oeste el 26 de marzo. El portaaviones operó en Medio Oriente la mayor parte del verano, como parte de la respuesta estadounidense a los ataques hutíes contra la navegación comercial. El portaaviones entró en el mar de China Meridional el 17 de octubre.

