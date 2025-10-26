Más Información

Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Gran Premio de México 2025 - EN VIVO - Fórmula 1

Sheinbaum impulsa prevención de cáncer de mama; anuncia compra de mil mastógrafos y primer centro de atención en CDMX

Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

Caen sospechosos del robo de joyas del Louvre; uno intentaba huir del país

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

Pollitos de colores, niños al servicio de la delincuencia

Megafarmacia: Prometieron todas las medicinas pero sólo fue un show

Comisión para los desaparecidos ofrece su ayuda a México

Temen que tren al AIFA se pierda el mundial

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Cártel Michoacán Nueva Generación perpetra ataque armado en La Ruana

Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, , anunció el domingo un acuerdo tentativo con China para reducir la guerra comercial provocada por los aranceles, pocos días antes de la cumbre entre los presidentes y.

En una entrevista con el programa "This Week" de la cadena ABC, Bessent afirmó que Washington había descartado un aumento del 100% de losa los productos chinos a cambio de que Beijing aplazara las restricciones a sus exportaciones mundiales de tierras raras.

"Se evitarán los aranceles", declaró Bessent luego de concluir las conversaciones con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Kuala Lumpur, capital de Malasia.

Con respecto a los controles a las exportaciones, "los postergará un año mientras los reexamina", aseguró Bessent.

Las declaraciones del secretario del Tesoro se produjeron al tiempo que el mandatario iniciaba en Kuala Lumpur una gira por Asia que culminará con una reunión con Xi en .

Bessent afirmó que esperaba que ambos líderes anunciaran formalmente el acuerdo luego del encuentro.

Añadió que también había acordado compras sustanciales a agricultores estadounidenses, una fuente clave de apoyo político interno para Trump que se vio gravemente afectada por la disputa arancelaria entre ambos países.

China, que llegó a ser el mayor comprador de soja estadounidense, suspendió todos los pedidos a medida que la disputa comercial con se intensificaba.

"Creo que, cuando se haga público el anuncio del con China, nuestros productores de soja se sentirán muy satisfechos", señaló Bessent.

También dijo que ambas partes habían alcanzado un acuerdo definitivo sobre la versión estadounidense de la popular aplicación china de redes sociales , que cuenta con unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

Estados Unidos ha intentado arrebatar las operaciones estadounidenses de TikTok a su empresa matriz china,, bajo el argumento de riesgos a la seguridad nacional.

El mes pasado, Trump firmó un decreto que otorgaría el control a un grupo de inversores estadounidenses, muchos de ellos aliados cercanos del presidente.

"Todos los detalles fueron ultimados, y dependerá de los dos líderes consumar el jueves en Corea lo acordado", declaró Bessent en otra entrevista en el programa "Face the Nation" de CBS.

En Kuala Lumpur representantes estadounidenses y chinos también abordaron el problema del fentanilo, una fuente persistente de fricción con Washington, que acusa a Beijing de ignorar el tráfico de este potente opioide, algo que Beijing niega.

"Acordamos que China comenzaría a ayudarnos con los precursores químicos para esta terrible epidemia de que está asolando nuestro país", dijo Bessent.

