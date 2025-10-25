Marianne Gonzaga presume reunión con su hija en TikTok: "por fin juntas, mi niña"

La influencer y creadora de contenido, Marianne Gonzaga, ha generado revuelo en redes sociales en las últimas 24 horas, ya que la joven, de 17 años, publicó a través de su cuenta oficial de TikTok, que ha recuperado la custodia de su bebé, Emma.

El caso de Marianne Gonzaga se volvió extremadamente viral en febrero de 2025, cuando la influencer, con ayuda de un objeto punzocortante, lesionó más de 15 veces a la modelo y también influencer, Valentina Gilabert.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente que casi deja sin vida a Valentina Gilabert ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, a donde Marianne habría viajado desde Cancún para encontrarse con su expareja y padre de la bebé, José Said, irrumpiendo en una confrontación con su nueva pareja, Valentina.

Lee también Soriana niega haber colaborado con Marianne Gonzaga tras publicaciones de la influencer

La influencer había expresado en redes que estaba haciendo todo lo posible por lograr reunirse con su bebé. Foto: Redes sociales

Marianne Gonzaga sorprende en redes tras recuperar la custodia de Emma

El pasado viernes 24 de octubre, a través de su perfil de TikTok, Marianne Gonzaga dio a conocer que ha recuperado la custodia de Emma, su bebé de 1 año.

La pequeña fue puesta en custodia de su padre, José Said, luego de que Marianne fuera detenida el pasado 5 de febrero por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Tras ser puesta en libertad asistida a finales de julio, Marianne Gonzaga compartió en diversas ocasiones que su intención era recuperar a su hija y que se encontraba haciendo lo posible para lograrlo.

Lee también ¿Qué es el Text neck y cómo evitar el dolor en la columna cervical?

Asimismo, en un video de mediados de octubre, la mommy blogger publicó un "haul" de ropa de bebé para Emma, mandando pistas a sus seguidores de que posiblemente pronto se reuniría con la pequeña.

En sus recientes videos, Marianne confirma que ya le fue concedida la custodia de su hija. En una de las publicaciones virales, que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y acumula más de 6 mil 300 comentarios, la influencer escribió: "Después de un tiempo tan largo te tengo conmigo ya para siempre 💕✨ eres lo más bonito que me dio la vida te amo emmita".

@mariannerc Después de un tiempo tan largo te tengo conmigo ya para siempre 💕✨ eres lo más bonito que me dio la vida te amo emmita ♬ son original - Pearlfection

Polémica en redes por la reunión de Marianne con su hija

Con su reciente anuncio sobre la reunión con la pequeña, la influencer ha desatado una nueva polémica en redes sociales.

Por una parte, hay usuarios que apoyan a la joven y se alegran de que de nuevo esté con su hija; sin embargo, por otro usuarios se han dejado ir con comentarios negativos hacia la influencer, recordando lo sucedido en el incidente con Valentina Gilabert que la hizo acreedora a tiempo en prisión.

A pesar de la polémica y controversia, Marianne ha expresado que únicamente quiere enfocarse en seguir con su vida y procurar a la pequeña Emma.

También te interesará:

Victoria lanza "A ti, ¿quién te espera?": el corto de Día de Muertos que está conquistando las redes

"Ofrendas aesthetic": ¿por qué está dando de qué hablar la nueva tendencia de altares de Día de Muertos?

¿Dónde colocar los caracoles que se encuentran en tu jardín?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr