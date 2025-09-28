Soriana niega haber colaborado con Marianne Gonzaga tras publicaciones de la influencer

El pasado viernes 26 de septiembre, la influencer Marianne Gonzaga, conocida por agredir más de 15 veces con un objeto punzocortante a la modelo, Valentina Gilabert; publicó un video en supuesta colaboración con la empresa de supermercados, Soriana.

A través de su cuenta de Instagram, Marianne Gonzaga subió una historia titulada "Acompáñame al súper", en la que hacía un recorrido dentro de una sucursal de Soriana, mostrando la diversidad de productos del supermercado.

La influencer, quien a finales de julio fue puesta en libertad asistida, acompañó su video de los hashtags "soriana", "soriana híper" y "publicidad"; dando a entender que el contenido que subió era parte de una colaboración pagada con la empresa.

Dicha publicación, rápidamente desató polémica en redes sociales y una ola de críticas a la empresa, por, de acuerdo con diversos usuarios, colaborar con "una persona que intentó privar de la vida a otra".

Lee también Valentina Gilabert narra cómo fue sentirse en coma tras ataque de Marianne Gonzaga; asegura tener recuerdos espontáneos

Publicación de Marianne Gonzaga en supuesta colaboración con Soriana. Foto: Instagram @marianne_rc

Soriana niega colaboración con Marianne Gonzaga

Tras el desencadenamiento de una ola de críticas e incluso, posible "cancelación" a Soriana, por parte de internautas y usuarios en plataformas, la empresa sacó un comunicado oficial negando haber concretado una colaboración con Marianne Gonzaga.

"En días recientes, se ha vinculado a Soriana con la creadora de contenido Marianne Gonzaga a través de publicaciones en redes sociales. Queremos aclarar de manera transparente que no existe ninguna colaboración ni relación comercial con dicha persona, y que cualquier uso de nuestra marca en sus publicaciones es unilateral y sin autorización", se lee en la publicación de la tienda.

Lee también ¿Quién era Pilseungjoo?, la influencer coreana que falleció de una enfermedad neurodegenerativa

Comunicado oficial. A todos nuestros seguidores y comunidad en general: pic.twitter.com/LT209MOJIt — Soriana (@TiendaSoriana) September 27, 2025

Respuesta de Marianne Gonzaga

Ante la publicación de esclarecimiento de Soriana, Marianne Gonzaga compartió en sus historias de Instagram supuestas pruebas de que se le contactó para realizar la colaboración con la marca.

Respuesta de Marianne Gonzaga a comunicado de Soriana. Foto: Instagram @marianne_rc

Con frases como "Sinceramente me parece algo muy poco profesional", "Vamos a ver si en 1 mes me pagan o no" y "La neta por eso siempre fui Team Walmart", la influencer respondió al comunicado de la empresa.

Lee también ¿Cómo es Ralph Lauren?, la marca que diseñó el vestido de novia de Selena Gómez

Respuesta de Marianne Gonzaga a comunicado de Soriana. Foto: Instagram @marianne_rc

Chumel Torres reacciona a polémica de Soriana y Marianne Gonzaga

El presentador mexicano, Chumel Torres, conocido por emitir fuertes críticas a los políticos, gobiernos y acontecimientos más virales del país, publicó a través de X, antes Twitter, un comentario sobre la reciente polémica.

"No sean unas malditas locas asesinas y pretendan que aquí no pasó nada nomás porque la ley hizo justo eso", se lee en el post del youtuber.

Publicación de Chumel Torres. Foto: X

Sigue a EL UNIVERSAL en Google Discover y mantente informado. Periodismo confiable y de calidad, ¡siempre a tu alcance!

También te interesará:

¿Qué alimentos son dañinos para tu gato? Conoce la lista aquí

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

6 curiosidades sobre los colibríes que debes saber

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov