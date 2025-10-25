Más Información

Ernesto Zedillo afirma que Morena ha copiado lo peor del PRI; "la corrupción guía su funcionamiento", asegura a medio español

¿Quién fue Manuel Lapuente, icónico entrenador del futbol mexicano? Hoy falleció a los 81 años

Trump llega a Malasia, inicia gira a Asia; es recibido por el primer ministro Anwar Ibrahim

Médicas de Hospital del IMSS de Irapuato graban video burlándose de paciente que se queja de dolor; Instituto inicia investigación interna

Día de Muertos en CDMX: Policías participan en la Primera Carrera de Botargas del Terror; este fue el personaje ganador

INE desmiente supuesto hackeo en su sistema; mantiene revisión preventiva y monitoreo

Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en Chalco; “la educación es un derecho, no un privilegio”, dice

Vestidos de blanco, con fotos y pancartas, decenas de personas marchan en Mazatlán por desaparecidos y por la paz

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Fórmula 1: detenciones por reventa, por apartar espacios y cientos de infracciones, el saldo del primer día del Gran Premio de México

Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Las delegaciones de iniciaron este domingo su segunda jornada de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, a donde hoy llega el presidente estadounidense, , en su primera gira por Asia de este mandato, con una reunión con su par chino, Xi Jinping, como el principal objetivo.

"Las delegaciones de China y Estados Unidos se reunieron nuevamente este domingo para la segunda jornada de conversaciones sobre asuntos económicos y comerciales", apuntó la agencia oficial Xinhua en un breve despacho al inicio de la reunión, que arrancó sobre las 09:00 hora local (01:00 GMT) en la Torre Merdeka 188 de la capital malasia.

Durante la primera jornada, celebrada el sábado, la delegación china, encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng, mantuvo un encuentro de más de cinco horas con la parte estadounidense en este mismo rascacielos, sin que hasta el momento se hayan difundido detalles concretos sobre los avances del diálogo entre ambas potencias.

