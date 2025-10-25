El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se dirige a Malasia para su primera gira asiática de este segundo mandato, hará una parada técnica en Qatar, tras repostar en Alemania, y se reunirá en el avión presidencial con el emir y el primer ministro catarí.

El Air Force One, avión oficial del presidente de Estados Unidos, despegó de la base militar alemana de Ramstein a las 13.35 hora local (11.35 GMT) tras una breve parada para repostar, y realizará una más en unas seis horas en la base de Al Udeid de Catar, según anunció este sábado la Casa Blanca.

Trump se reunirá a bordo del Air Force One con el emir, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, en un encuentro que se espera a puerta cerrada y en el que también participará el secretario de Estado, Marco Rubio.

Lee también Donald Trump parte a su gira por Asia; se reunirá con el presidente chino Xi Jinping

Rubio, quien se unirá al viaje hacia Asia, aterrizó hace dos días en Israel como parte de su visita para seguir la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, para el que Qatar medió junto a Egipto y a Estados Unidos.

Trump partió este viernes desde Washington rumbo a Malasia para iniciar la gira asiática, donde asistirá a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) el domingo, y partirá después a Japón y Corea del Sur, donde está previsto que el 30 de octubre se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping.

China y EU abordan su disputa comercial previo a llegada de Trump a Malasia

En tanto, las delegaciones encargadas de las negociaciones comerciales de China y Estados Unidos se reunieron este sábado durante varias horas en Kuala Lumpur, en medio de un aumento de las tensiones bilaterales y antes de la llegada del presidente Trump el domingo a la capital malasia.

"Las delegaciones china y estadounidense se han reunido este sábado para hablar de asuntos comerciales y económicos", dijo Xinhua en un escueto comunicado al inicio de las conversaciones, sobre las 11.00 hora local (03.00 GMT), sin dar más detalles.

La parte china, encabezada por el viceprimer ministro chino, He Lifeng, salía unas cinco horas después, alrededor de las 18.00 hora local (10.00 GMT), del rascacielos Torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur, sonriente y saludando a la prensa, pero sin hacer declaraciones.

Lee también Trump dice que EU quiere "ayudar a China, no perjudicarla"

El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, partió el miércoles a Malasia para reunirse con sus contrapartes chinos, en medio de una escalada en las tensiones comerciales tras nuevas restricciones de Beijing a las exportaciones de tierras raras, cuya producción y exportación prácticamente monopoliza.

Se desconocen por el momento los detalles de las conversaciones, que suceden a la ronda celebrada en Madrid el pasado septiembre, y no está claro si continuarán en la capital malasia, a donde se espera que el domingo llegue el presidente de Estados Unidos.

No se descarta que las delegaciones mantengan un segundo encuentro el domingo, según fuentes diplomáticas citadas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc