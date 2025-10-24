El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, partió el viernes por la noche con destino a Asia para conversaciones de alto nivel con el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, con el objetivo de lograr un acuerdo comercial con Beijing.

El mandatario republicano también visitará Malasia y Japón en su primer viaje a Asia desde que regresó a la Casa Blanca en enero, en medio de una oleada de aranceles y negociaciones geopolíticas.

Mientras, China y Estados Unidos comenzaron el sábado en Malasia una nueva ronda de negociaciones comerciales, en un intento por evitar una mayor escalda en la guerra arancelaria entre las dos mayores economías mundiales, informó la prensa estatal del gigante asiático.

Lee también Trump da por terminadas negociaciones comerciales con Canadá por anuncio donde critica aranceles

"Las delegaciones china y estadounidense se reunieron el sábado por la mañana para debatir cuestiones económicas y comerciales", aseguró la agencia oficial de noticias china Xinhua.

También, Trump dijo mientras partía de su viaje por Asia, que le gustaría reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su paso por Corea del Sur.

"Me gustaría, él sabe que estaremos ahí", les dijo Donald Trump a periodistas en la Casa Blanca cuando preguntaron si una reunión con Jong-un era posible.

"No lo sé, se lo haremos saber, él sabe que yo iré".

"Me llevo muy bien con él", dijo Trump sobre Kim Jong-un, con quien se reunió en 2019 durante su primer mandato.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft