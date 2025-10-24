Más Información

Cae el principal "dronero" de El Botox, en Apatzingán, Michoacán

Se registra incendio en restaurante frente al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

Sheinbaum revela en su libro que AMLO confió en ella para disminuir la inseguridad: "vas a poder", le dijo

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Renuncia Anallely López, delegada del Bienestar en Puebla; presumía amistad con empresario detenido por presuntos vínculos con el narco

Pemex estima reducir a 85,000 mdd la deuda financiera al cierre de 2025; Víctor Rodríguez destaca combate al huachicol

Asesinan a balazos a tres hombres en Tepito; una mujer resulta lesionada

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas y químicos

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

Localizan a bebé que fue robada de hospital de Durango, informa gobernador Esteban Villegas

SAT incluye a 141 contribuyentes, algunos relacionados con huachicol fiscal, en lista negra de factureras

El presidente de Estados Unidos (EU), , partió el viernes por la noche con destino a Asia para conversaciones de alto nivel con el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, con el objetivo de lograr un con Beijing.

El mandatario republicano también visitará Malasia y Japón en su primer viaje a Asia desde que regresó a la Casa Blanca en enero, en medio de una oleada de aranceles y negociaciones geopolíticas.

Mientras, China y Estados Unidos comenzaron el sábado en Malasia una nueva ronda de negociaciones comerciales, en un intento por evitar una mayor escalda en la guerra arancelaria entre las dos mayores economías mundiales, informó la prensa estatal del gigante asiático.

"Las delegaciones china y estadounidense se reunieron el sábado por la mañana para debatir cuestiones económicas y comerciales", aseguró la agencia oficial de noticias china Xinhua.

También, Trump dijo mientras partía de su viaje por Asia, que le gustaría reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su paso por Corea del Sur.

"Me gustaría, él sabe que estaremos ahí", les dijo Donald Trump a periodistas en la Casa Blanca cuando preguntaron si una reunión con Jong-un era posible.

"No lo sé, se lo haremos saber, él sabe que yo iré".

"Me llevo muy bien con él", dijo Trump sobre Kim Jong-un, con quien se reunió en 2019 durante su primer mandato.

