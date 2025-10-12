Más Información

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX

Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

El presidente de Estados Unidos,, dijo este domingo que quiere “ayudar a , no perjudicarla”, luego de haber amenazado con imponer un de 100% al gigante asiático.

“No se preocupen por China, ¡todo estará bien!”, aseguró Trump en su cuenta en Truth Social. “El altamente respetado presidente Xi (Jinping) solo tuvo un mal momento. Él no quiere una depresión en su país, y yo tampoco. ¡ quiere ayudar a China, no perjudicarla!”, añadió.

Trump amenazó el sábado con aumentar en 100% el impuesto a las importaciones chinas para el 1 de noviembre, en respuesta a las nuevas restricciones chinas sobre la de tierras raras, un material clave para muchos y militares.

Lee también

China aseguró que no retrocederá. “La postura de China es consistente”, afirmó el Ministerio de Comercio en un comunicado publicado en línea. “No queremos una guerra arancelaria, pero no la tememos”.

El intercambio amenaza con descarrilar una posible reunión entre Trump y el líder chino, , y poner fin a una tregua en unaen la que nuevos aranceles de ambas partes superaron brevemente el 100% en abril.

Vance dijo hoy que Trump está comprometido a proteger los medios de vida económicos de Estados Unidos mientras hace que el país sea más autosuficiente. Señaló que el hecho de que China tenga “tanto control sobre el en Estados Unidos” es la definición de una emergencia nacional y, por lo tanto, justifica la medida de Trump de imponer aranceles duros.

Lee también

“Va a ser un baile delicado y mucho dependerá de cómo respondan los chinos. Si responden de manera altamente agresiva, les garantizo que el presidente de Estados Unidos tiene muchas más cartas que la ”, dijo Vance en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel.

“Sin embargo, si están dispuestos a ser razonables, entonces Donald Trump siempre está dispuesto a ser un negociador razonable. Vamos a descubrir mucho en las próximas semanas sobre si China quiere comenzar una con nosotros o si realmente quieren ser razonables”, continuó Vance. “Espero que elijan el camino de la razón. El presidente va a defender a Estados Unidos independientemente”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo. Foto: Canva / Infonavit / Secretaria de Bienestar

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo?

INAPAM ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo 2025 de 3 mil pesos. Foto: Canva / INAPAM

INAPAM: ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo de 3 mil pesos?

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

¿A qué edad eres elegible para tramitar la ciudadanía de Estados Unidos? Esto debes saber

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

¡Prepárate! Requisitos para cruzar la frontera terrestre de Estados Unidos en diciembre

Washington, D.C./ iStock/f11photo

Viaje a Washington DC: ¿Qué atracciones están abiertas durante el cierre de gobierno de Estados Unidos?