El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que quiere “ayudar a China, no perjudicarla”, luego de haber amenazado con imponer un arancel de 100% al gigante asiático.

“No se preocupen por China, ¡todo estará bien!”, aseguró Trump en su cuenta en Truth Social. “El altamente respetado presidente Xi (Jinping) solo tuvo un mal momento. Él no quiere una depresión en su país, y yo tampoco. ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla!”, añadió.

Trump amenazó el sábado con aumentar en 100% el impuesto a las importaciones chinas para el 1 de noviembre, en respuesta a las nuevas restricciones chinas sobre la exportación de tierras raras, un material clave para muchos productos de consumo y militares.

China aseguró que no retrocederá. “La postura de China es consistente”, afirmó el Ministerio de Comercio en un comunicado publicado en línea. “No queremos una guerra arancelaria, pero no la tememos”.

El intercambio amenaza con descarrilar una posible reunión entre Trump y el líder chino, Xi Jinping, y poner fin a una tregua en una guerra arancelaria en la que nuevos aranceles de ambas partes superaron brevemente el 100% en abril.

Vance dijo hoy que Trump está comprometido a proteger los medios de vida económicos de Estados Unidos mientras hace que el país sea más autosuficiente. Señaló que el hecho de que China tenga “tanto control sobre el suministro crítico en Estados Unidos” es la definición de una emergencia nacional y, por lo tanto, justifica la medida de Trump de imponer aranceles duros.

“Va a ser un baile delicado y mucho dependerá de cómo respondan los chinos. Si responden de manera altamente agresiva, les garantizo que el presidente de Estados Unidos tiene muchas más cartas que la República Popular China”, dijo Vance en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel.

“Sin embargo, si están dispuestos a ser razonables, entonces Donald Trump siempre está dispuesto a ser un negociador razonable. Vamos a descubrir mucho en las próximas semanas sobre si China quiere comenzar una guerra comercial con nosotros o si realmente quieren ser razonables”, continuó Vance. “Espero que elijan el camino de la razón. El presidente va a defender a Estados Unidos independientemente”.

