Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Delta Air Lines y Aeroméxico impugnaron la orden del gobierno de Estados Unidos que les exige disolver su empresa conjunta, una alianza que les permitía operar conjuntamente en el mercado transfronterizo y coordinar precios, entre otras cosas.

Apenas en septiembre pasado, el gobierno del presidente Donald Trump decidió retirar la inmunidad antimonopolio que tenían ambas aerolíneas y que les permitía mantener un acuerdo de cooperación estratégica para fijar precios, rutas y capacidad.

La medida fue acordada por el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos al determinar que ya no aprobaría la alianza entre ambas firmas con la que podían operar conjuntamente en el mercado transfronterizo.

El gobierno estadounidense estableció que la asociación antimonopolio se dará por finalizada a partir del 1 de enero del 2026.

Desmantelar empresa conjunta sería una carga operativa y financiera: Delta

Ante esa situación, la aerolínea estadounidense indicó en un comunicado que desmantelar la empresa conjunta antes de la fecha límite del 1 de enero establecida por el DOT sería una carga operativa y financiera.

El recurso de ambas aerolíneas fue presentado ayer jueves ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos en contra del Departamento de Transporte. *Con información de AP.

