Después de que Estados Unidos puso fin a la alianza Delta -Aeroméxico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que podrían ser “otros intereses” los que están detrás.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que el Departamento de Transporte de Estados Unidos hizo cuatro observaciones a “situaciones”, particularmente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que fueron contestadas totalmente.

“No encontramos ninguna razón para la decisión que están tomando, que tiene que ver con no validar de nuevo esta alianza Delta-Aeroméxico porque dicen que uno de los argumentos es que se llevó la carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA, al Felipe Ángeles”, dijo al repetir que las aerolíneas estadounidenses y “del mundo entero” están “muy contentas” con esta decisión.

Lee también Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua

“Más bien creemos que son otros intereses los que están detrás de esta resolución relacionada con Delta y Aeroméxico, que en todo caso estamos revisando”, dijo.

“¿Cuáles serían estos trasfondos que podría haber?”, se le preguntó.

“Es lo que estamos viendo, a ver si hay algún beneficio de alguna aerolínea o algún otro tema realmente, porque no entendemos por qué, habiendo contestado claramente a los cuatro puntos, de todas maneras toman esta decisión”, dijo al mencionar que se está en contacto con Aeroméxico.

Aseguró que lo que le interesa a su gobierno son los pilotos mexicanos, que no pudiera haber una afectación más allá de la empresa y que la mayoría de los fondos no son mexicanos.

Insistió en que ninguna aerolínea ha reclamado que se haya movido la carga del AICM al AIFA: “¿Por qué lo toma el Departamento de Transporte de Estados Unidos? No entendemos esa posición”.

La titular del Ejecutivo federal mencionó que se está haciendo una revisión general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) e incluso auditorías que no se habían realizado hace tiempo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr