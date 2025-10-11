Más Información
Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados
Festival de Cine de Morelia se convierte en escenario de protestas pro Palestina; exigen fin de la violencia de Israel
Depresión tropical "Raymond" se aproxima a BCS; amenaza con intensas lluvias y fuertes vientos a estos estados
Tragedia de las lluvias en México en cifras; muertes, desaparecidos y miles de damnificados ponen al país en alerta
Inundaciones dejan a más de 40 maestros varados en la Huasteca veracruzana; "Urge que nos puedan rescatar", imploran
Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; Fiscalía definirá su situación jurídica el 16 de octubre
China acusó el domingo a Estados Unidos de "doble moral", luego de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel adicional de 100% a las importaciones desde la segunda mayor economía del mundo.
"El relevante comunicado estadounidense es el típico ejemplo de 'doble moral'", indicó un portavoz del Ministerio de Comercio chino en un comunicado divulgado en internet.
Gobierno de EU despide a más de mil empleados de Centros de Prevención de Enfermedades; fueron notificados por correo
