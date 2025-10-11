China acusó el domingo a Estados Unidos de "doble moral", luego de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel adicional de 100% a las importaciones desde la segunda mayor economía del mundo.

"El relevante comunicado estadounidense es el típico ejemplo de 'doble moral'", indicó un portavoz del Ministerio de Comercio chino en un comunicado divulgado en internet.

