Fuerzas Armadas auxilian a la población afectada por "Raymond"; realizan evaluaciones médicas y traslados a zonas seguras

Caso CIBanco: ¿Qué pasa cuando se liquida un banco en México?

Reportan que Trump llamó a María Corina Machado para felicitarla por su premio Nobel de la Paz

Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra

Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por Banamex, pero es respetuoso de la decisión

¿Qué ha pasado con el libro de Sheinbaum?; podrían leerse algunos fragmentos en la mañanera, adelanta

¿Cuánto dinero podrán recuperar los clientes de CIBanco ante liquidación de la institución financiera?

FGR delinea la estructura del contrabando de combustible

Suman 48 municipios afectados por lluvias y desbordamientos de ríos en Veracruz

“Fue como ver el fin del mundo”; la voz de un sobreviviente de la pipa de Puente de la Concordia

, presidente de Estados Unidos, llamó a la líder opositora venezolana para felicitarla por su Premio Nobel de la Paz, según personas familiarizadas con el asunto, reportó Bloomberg.

Machado dedicó en X el premio al presidente estadounidense y al . Elogió el "apoyo decidido" de Trump. Él repitió su declaración en su propia cuenta.

Los portavoces de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Machado tampoco respondió.

"Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia”, dijo Machado en una publicación en X.

