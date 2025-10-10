Reportan que Trump llamó a María Corina Machado para felicitarla por su premio Nobel de la Paz

Más Información
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llamó a la líder opositora venezolana María Corina Machado para felicitarla por su Premio Nobel de la Paz, según personas familiarizadas con el asunto, reportó Bloomberg.
Machado dedicó en X el premio al presidente estadounidense y al pueblo venezolano. Elogió el "apoyo decidido" de Trump. Él repitió su declaración en su propia cuenta.
Los portavoces de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Machado tampoco respondió.
"Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia”, dijo Machado en una publicación en X.
sg/mcc